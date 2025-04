Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a Nyíregyházi Egyetem, amely amellett, hogy több mint 3100 jelentkezést fogadott a felvételi eljárás során, köztük egy afrikai és egy polinéz ország vezetőjét is. Nemrég ugyanis Ghána uralkodója járt náluk, Mark Kyeremeh, aki szociálpedagógiai szakra jelentkezett hozzájuk képzésre. Most pedig Tonga királya, Tatafu Ofahengaue is így tett.

Újabb különleges hallgató jelentkezett a Nyíregyházi Egyetemre (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Ghánából jöttem, szociálpedagógiai szakra járok, és nagyon várom az egyetemi időszakot

– nyilatkozta az Egyenlítő közeléből érkező uralkodó, aki nem csak népviselete miatt tűnt ki a tömegből, hanem azzal is, hogy honfitársa zárt helyiségben is esernyőt tartott a feje felé, ami náluk hagyomány:

Hazánkban az a szokás, hogy ha egy törzsi vezető részt vesz egy hivatalos rendezvényen, az egyik kísérője egy ernyőt tart a feje fölé, ezzel tiszteljük meg az esemény rendezőit, a házigazdákat. Én is így tettem az egyetem egy októberi rendezvényén, ezután derült ki, hogy valójában milyen rangot viselek Ghánában

– közölte az uralkodó, akit mindenki csak Marknak szólít.

Elmondta, nagyon sok mindent szeret hazánkban és Nyíregyházán, a város nevét azonban még nem tudja kiejteni:

Napok óta próbálom kiejteni, hogy Nyí...Dzsi...Njir...Dzsiredzs...Nyirety..., de nem megy.

A ghánai király hosszabb időre majd szeptember érkezik országunkba, amikor kezdődik majd az oktatás, de már most szokta a környezetét. Várost néztek, kipróbálták a jellegzetes magyar ételeket és vásárolgatott is a szupermarketekben. Ugyanígy ősszel érkezik majd Tatafu Ofahengaue is, aki kifejezetten örült a hírnek, hogy hazája sportját, a rögbit is játszhatja majd Nyíregyházán – írja a SZON.