Az univerzum elárulja, mit tartogat a 12 csillagjegynek bolondok napjára. A napi horoszkópból nem csak arra készülhetünk fel, milyen kihívásokkal, netán nehézségekkel kell szembenéznünk a nap folyamán, de akár egy-két tippet is kaphatunk, hogy tegyük könnyedebbé, esetleg sikeresebbé a napunkat.

Kinek mit jósol a napi horoszkóp április 1-re? Fotó: Metropol

Napi horoszkóp: április 1.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Bika Hold csupa jó fényszöget kap: a Marstól, a Szaturnusztól, a Vénusztól és a Merkúrtól is. Most ha direkt akarna, akkor se tudna összeveszni senkivel. Persze, miért is akarna? Egész biztos, hogy kiegyensúlyozott ezen a napon, és jól halad a munkával is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden a Bika Hold van a reflektorfényben, és csak kedvező fényszögeket kap. Minden összejöhet, és a többiek is nagyon előzékenyek, segítőkészek önnel. Bármi is van, amit nehezebb elintézni, vagy elfogadtatni a környezetével, mindenképpen szánjon ma rá időt, mert most mindenki nyitott a kéréseire.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Uralkodó bolygója, a Merkúr is kedvező fényszögeket kap. Emiatt ma minden a tervei szerint halad. Persze, ehhez jó, ha van kész terve. Érdemes ma listába gyűjteni a feladatokat, és sorrendben haladni azokkal. Sokkal több mindent sűríthet a mai napba, mint sejtette volna.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Erős megérzések segítik kedden. Pontosan érzi, és látja, hogy mit és hogyan tegyen az eredmény érdekében. Ma az ösztönei az átlagoshoz képest is nagyszerűbben működnek. Figyeljen befelé, hallja meg az intuíciója hangját!