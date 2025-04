Jól indult a szombat a belvárosban: késes dobálózás miatt rohantak a zsaruk az Üllői útra

Úgy tűnik, ez a hétvége sem telhetett el nyugalomban, véres események nélkül a budapesti belvárosban. Ugyanis még alig kezdődött el a szombat (április 12.) esti ereszd el a hajamat, a IX. kerületből máris tárcsázták a rendőrséget. A Metropol úgy értesült, hogy a bejelentés az Üllői út egyik lakásából érkezett a kora esti órákban, méghozzá nem is véletlenül: információink szerint ugyanis súlyos sérülésebe torkolló késes támadás történt a lakásban.

Szombat este a két férfi összeveszett, egyikük késsel dobta meg a másikat Fotó: Metropol

Repülő kés sebezte meg a férfit

Lapunk úgy értesült, hogy a bejelentés után nem sokkal már fékeztek is a rendőrök a ház előtt, akik több kocsival érkeztek az épület elé a kora esti órákban. A döbbent járókelők csak pislogtak, amikor meglátták a zsarukat:

- Nem tudtuk, mi történik, csak azt láttuk, hogy a rendőrségi szalagot húzzák ki a ház elé. Mondtuk is, hogy ez az este is jól indul. Szóval inkább gyorsan el is jöttünk, mert az ilyen sosem jelent jót. Úgy hallottuk, hogy valakit megkéseltek bent - mondta egy fiatal nő.

Úgy tudjuk, hogy valóban sérülés történt, nemsokára ugyanis egy mentő is érkezett, ami végül egy vérző, súlyosan sérült férfivel hajtott el a kórház felé. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, ahol elmondták, hogy valóban megvágtak egy férfit, méghozzá igencsak szürreális módon: az áldozatot egy felé repülő kés sebesítette meg:

Április 12-én 20 óra körül a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei bejelentés alapján mentek a IX. kerületbe, az Üllői útra. A rendelkezésre álló adatok szerint előzetes szóváltást követően egy fiatal kést dobott egy férfi felé, ami a férfit megvágta

- mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, hogy a repülő kés olyan szinten megvágta a férfit, hogy valóban súlyosan megsérült:

A férfi az eset következtében súlyos sérülést szenvedett. A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysága súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást

- tették hozzá a rendőrök. A késsel dobálózó férfi a történtek után elmenekült, azonban később jobb belátásra tért és feladta magát:

A bűncselekménnyel gyanúsítható fiatal a helyszínről elment, majd önként feladta magát a kerületi rendőrkapitányságon, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett

- szögezte le a rendőrség.