Szent György napja van: Fontos dátum a mai a néphagyományban

Április 24-én Szent György napja van, ami fontos dátum a néphagyományban, miután ettől a naptól számították az igazi jó idő beköszöntét, avagy a valódi tavasz kezdetét. Ennek emléke az egyik legismertebb gyermekjáték-dal, a „Süss fel nap” is. A néphiedelem továbbá tavaszi gonoszjáró napnak is tartja a mait, amikor is a boszorkányok szabadon garázdálkodhatnak. Ezért ezen a napon szokás volt, hogy tüskés ágakat tűztek a kerítésbe és az ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. György napja volt az állatok első kihajtásának hagyományos időpontja is. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelőre tartó jószágokat: az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesznek, mint a lánc és olyan gömbölyűek, mint a tojás. Szintén György napjához kapcsolódik, hogy 699 évvel ezelőtt, 1326-ban Károly Róbert magyar király megalapította a Szent György lovagrendet az ország és a lovagi erények védelmére.

A keresztény katona és vértanú Szent György napjához számos nép hiedelem kapcsolódik, míg Károly Róbert magyar király lovagrendet nevezett el róla. Fotó: Azamat Hatypov/Pexels

Ezen a napon kelt az Aranybulla

Pontosan 803 éve annak, hogy II. András magyar király kiadta az Aranybullát abban az évben, amely történelemből mindenkinek a kedvenc évszáma volt: 1222-ben.

Az Aranybulla rekonstrukciója Fotó: Országgyűlési Múzeum

Április 24-én született a híres énekesnő

83 éve, Brooklynban ezen a napon született meg Barbara Streisand énekesnő, színésznő, akit leginkább a Hello, Dolly! című filmből ismerhetünk: a szerepért Oscar-díjra is jelölték.

Zenthe Ferenc 105 éves lenne ma

105 éve ezen a napon született meg Zenthe Ferenc, Kossuth- díjas, kétszeres Jászai Mari- díjas színművész, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze. Olyan időtálló klasszikusokban láthattuk, mint a Sobri-Betyárfilm; a Csocsó, avagy éljen május 1-je!; a Szomszédok; Az elvarázsolt dollár; Jób lázadása; A Pogány Madonna; Beszterce ostroma; Tüskevár; Princ, a katona; A Tenkes kapitánya; Gábor diák; 2x2 néha 5; Rákóczi hadnagya; vagy az Operett színház West Side Storyjában.

Isten éltesse Détárit!

Ma ünnepli 62. születésnapját Détári Lajos világklasszis magyar labdarúgó, aki Budapesten látta meg a napvilágot 1963-ban. Pályafutását 1972-ben a Budapest Honvéd csapatában kezdte, majd külföldön megfordult a német Frankfurt és a görög Olympiakos együttesében is. Edzőként legjelentősebb sikerét Szombathelyen érte el, ahol feljutott a Haladással az élvonalba, de dolgozott a Ferencváros trénereként is.