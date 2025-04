Azt hitte, csak fáradt, kiderült, hogy ökölnyi méretű agydaganata van

„Lehetetlen bármit is előretervezni, mert sosem tudjuk, mi fog történni” – teszi hozzá Leanne.

Will gyerekei tudnak az apjuk betegségéről, és a férfi elmondta: csak akkor sírt a betegség miatt, amikor videókat vett fel a gyermekeinek, arra az esetre, ha történne vele valami. A család igyekszik kiélvezni minden egyes pillanatot, mert tudják: a jövő kiszámíthatatlan.

Will végtelenül hálás Leanne-nek, aki – ahogy az elmúlt 15 évben is – most is mellette áll. Az is mélyen megérinti, hogy ismeretlen emberek adományokkal támogatják őt az interneten. Rengeteg kedves embert ismert meg a betegsége kapcsán, és esze ágában sincs feladni a harcot – írja a brit Express.