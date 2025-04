Csökken az utasok száma a BKK járatokon, súlyos milliókkal büntetik a vállalatot - így reagál a baloldali városvezetés

Továbbra is zavartalanul működik a Tisza-Karácsony-Vitézy tandem. A BKK mobilitási riportja aggasztó számokat mutat. A cégvezetés hatékonyságát jól jellemzi, hogy 2021-2024 között 10 százalékkal csökkent a tömegközlekedők aránya. Számos olyan változás állt be a budapesti tömegközlekedésben, amelyek kedvezőtlenek lehetnek az utasok számára. Mindeközben a baloldali városvezetés továbbra is Gyurcsány embereit tartaná vezető pozícióban, a BKK élén Walter Katalinnal.

Óriási problémák vannak a budapesti tömegközlekedés körül - mit tesz a baloldal? Fotó: BKK

Eljárás alatt a BKK - mit tesz a baloldali városvezetés?

Jelenleg a Közbeszerzési Döntőbizottság 300 millió forint bírsággal sújtja a vállalatot. A BKK reagált a kedden bejelentett elmarasztaló határozatra, továbbá felhívták figyelmet arra, hogy több mint fél évvel az eredményes közbeszerzés zárása és a szerződéskötés után támadták meg az eljárásokat, még úgy is, hogy a kiírást előzőleg megfelelőnek találták.

A Közbeszerzési Döntőbizottság versenykorlátozónak ítélte meg a tárgyalásos eljárást. A közlekedési vállalat jelenleg is bízik abban, hogy a bíróság ítéleteivel igazolja a vállalat eljárásának helyességét, és a társaságnak nem kell megváltoztatnia a megfelelő minőségű közösségi közlekedési szoláltatásokat.

Vitézy Dávid azt állítja, a Fidesz és az óellenzék azon dolgozik, hogy a régi cégvezetők maradjanak a helyükön. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Fidesz egyértelműen a cégvezetők visszahívását és az átlátható pályázatok kiírását szorgalmazza.

Mindeközben a Tisza-Karácsony-Vitézy együttműködés továbbra is Gyurcsány emberét, Walter Katalint tartaná meg a BKK vezetői posztjában. Azt a Walter Katalint, aki "vágásérett pulykákhoz" hasonlította a budapesti utasokat.

Szentkirályi Alexandra fővárosi közgyűlési Fidesz frakció vezető Facebook posztjában reagált az eseményekre. A képviselő egyértelműen Walter Katalint tette felelőssé, még jobban hangsúlyozva, hogy a cégvezetőket azonnal vissza kell hívni.