Működik a Tisza-Karácsony-Vitézy paktum: újabb részletek derültek ki

Szentkirályi Alexandra legújabb videójában lerántja a leplet a Tisza-Karácsony-Vitézy paktumról. Mint kiderült, nagy valószínűség szerint Gyurcsány emberei vezethetik tovább a budapesti cégeket.

"A Tisza kitalálta, hogy a főváros cégeinek vezetőit úgy válasszuk meg, hogy ti nem tudhatjátok, hogy kikről van szó. Sőt a Tisza elsőre azt akarta, hogy teljesen vak randin, név és életrajz nélkül válasszuk ki azt, kik azok, akik Budapest akár több 10 milliárd forint felett döntő cégeit irányítsák, mint a BKK vagy a BKV. Gyanús volt ez az egész terv és főleg, hogy miért akarják ennyire titkolni a neveket. Hát ez derült most ki a kiszivárogtatással. Az öt cég élére van ugyanis összesen tíz érvényes pályázat és ebből öt Gyurcsány-ember. Sőt, a budapesti gyógyfürdőkért felelős cég élén egyetlen érvényes pályázat van, és az is Gyurcsány emberéé. Tehát azért titkolóztak Magyar Péterék, hogy megszilárdítsák a hatalomban Gyurcsány és karácsony embereit. És ezt megfejelve most Bódis Kriszta után Nagy Ervint is egy fővárosi pénzosztó pozícióba akarják ültetni. Simlis, sunyi alakok, sötét alkukkal ez Vitézy, Karácsony és Magyar Péterék átláthatósága" - mondja videójában Szentkirályi Alexandra.