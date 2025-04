Brutális baleset: egy embert temettek, heten kerültek a sírba – Videó!

Borzasztó hírek érkeztek Philadelphiából. A hét elején helyezték volna a városi temetőben végső nyughelyére a szeretett édesapát, Benjamin Avilest, azonban a temetkezési vállalkozó hibái miatt a teljes szertartás kudarcba fulladt, és hét ember szorult orvosi segítségre. A koporsót cipelő családtagok ugyanis mindannyian belezuhantak a sírba, miután a nedves fa állványzat beszakadt alattuk. A koporsó és a gyászolók is megsérültek, a búcsúztatás pedig félbeszakadt.

A koporsót emelő családtagok mindannyian belezuhantak a sírgödörbe Fotó: Pixabay/Illusztráció

A 6ABC csatorna számolt be róla, hogy család szerint a temetkezési vállalkozó nem tartotta be a biztonsági előírásokat, és nem foglalkozott vele különösebben, hogy elhasználódott az állvány, amelyet a gödör köré építettek a temetést megelőzően, ezért történt a baleset. Az elhunyt férfi fia sérült meg a legjobban, aki szintén a koporsót tartók között volt, ő a hátán a kezén és a lábán is súlyos sérüléseket szenvedett.

A koporsó elejénél állt, és úgy zuhant bele a sírba a koporsóval együtt, hogy arccal a sárba esett. Az egész dolog rettenetes volt, ingatag volt a fa, csupa víz, és átázott, mielőtt ráléptünk. Szerintünk bocsánatot kellene kérnie a temetkezési vállalkozónak, de egyelőre mélyen hallgat

– árulta el Aviles mostohalánya Maribelle Rodriguez, aki a saját szemével nézte végig, ahogy a szerettei az apjával együtt a föld alá zuhannak.

