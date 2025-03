Nincs vége Magyar Péter szégyenkezésének: továbbra is rajta röhög az ország

Ahogyan azt nemrég megírtuk, Magyar Péter a napokban igen kétségbeesetten reagált arra, hogy nyilvánosságra kell hoznia a vagyonnyilatkozatát. Kínjában már olyanokról kezdett fantáziálni, hogy Orbán Viktor zebrákat nevel otthon, amelyektől az unokái félnek. Bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint ez még viccnek is rossz, Orbán Viktor jót derült rajta, és el is határozta, hogy nevelőszülője lesz egy állatkerti zebrának. Ezen még Gáspár Győző is nagyot derült, éppen ezért megbeszélték Orbán Viktorral, hogy Győzike lesz az örökbefogadott zebra neve, és Győző lesz a keresztapa.

Orbán Viktor most újabb poénnal szúrt oda Magyar Péter teljesen abszurd képzelgéseinek: megmutatta, hogy milyen zebrája van. Egy szóviccel élve a miniszterelnök bemutatta, hogy legfeljebb 'gyalogos átkelő' értelmű zebrája lehet, de a vicc kedvéért már intézkedésbe lendült a Fővárosi Állatkertnél, hogy nevelőszülője lehessen egy ott élő zebrának: