NGM: elindult az árrésstop - a kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja az árak letörését

A kormány egyértelmű és határozott célja az indokolatlan, profithajhász élelmiszeráremelés letörése, ennek érdekében a kereskedelmi szereplőktől elvárja, hogy tartsák be az árréskorlátozást, a beszállítóktól pedig azt, hogy tartózkodjanak az árak emelésétől. Mindezekből fakadóan kiemelten fontos, hogy a kereskedelmi szereplők és a beszállítók is megértsék és elfogadják a kormány célkitűzését és együttműködjenek a megfizethető élelmiszerárak biztosítása, a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében. A kormány az intézkedés betartatása érdekében a jövőben is folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszerárak alakulását. Ha azt tapasztalja, hogy a kiskereskedelmi láncok nem tartják magukat a szabályozáshoz, megpróbálják azt megkerülni vagy kijátszani és tovább folytatják tisztességtelen árazási gyakorlatukat, akkor az árréskorlátozás kiterjesztésre kerül minden élelmiszerkategóriára.

Végső esetben a kormány harmadik lépésként kész a hatósági árak újbóli bevezetésére is

- figyelmeztetett az NGM.