„Hirtelen kilengett az épület, nem tudtunk állva maradni” – megszólalt egy magyar túlélő a bangkoki földrengésről – videó

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, rendkívüli állapotot hirdettek ki a helyi állami média közlése szerint Mianmar több régiójában, köztük a fővárosban és Jangonban a pénteken bekövetkezett 7,7 erősségű földrengés miatt, amelynek hatósági közlések szerint Mianmarban és Thaiföldön is voltak halálos áldozatai.

Fotó: Xinhua via AFP

A helyi média korai információi szerint legkevesebb tíz ember meghalt, amikor egy mecset összeomlott a mianmari Mandalajban. Azóta egyre vegyesebb beszámolók érkeznek a Dél-Kelet Ázsia térségében történt tragédiáról: a nemzetközi sajtó szerint a földrengés Bangkokban legalább 3 ember életét követelte, más források 50, sőt, 90 fölötti áldozattal számolnak, de valószínűleg csak az építkezés környékén vannak áldozatok.

Szinte mindenki érezte a földrengést

A tragikus eseményről a Bors részletesebben is beszámolt, mint írják a földrengést pénteken, (márc. 28.) dél körül érzékelték Mianmar és Bangkok városában. Egy épület összedőlt, több tucat munkást maga alá temetve. Jelenleg 81 emberről tudunk, akik a törmelék alatt rekedtek. A földrengést még annak epicentrumától messzire is érzékelték, de akik nem voltak közvetlenül a közelében, épségben megúszták.

A témával kapcsolatban a lapnak sikerült megszólaltatnia Bajákiné Csajághy Andreát, a Thai Turizmus utazási iroda vezetőjét is.

Én jelenleg legalább 50 áldozatról tudok és valószínűleg az építkezés körül többet is jelentenek majd, de egyébként mindenki más jól van. Egy ismerősöm jelezte, hogy egy kisebb épület is megrongálódott

– nyilatkozta a Borsnak a szakember.

Emellett azt is sikerült kideríteniük, hogy Bangkokban tartózkodott egy magyar férfi is, 13 km-re a földrengés epicentrumától. Az általa készített felvételen pedig az is jól látszik, hogy ott is milyen erősen lehetett érzékelni a földrengést.

Egy szállodában, a 26. emeleten tartózkodtunk a barátnőmmel. Hirtelen kilengett az épület, nem tudtunk állva maradni. Olyan volt, mintha egy hajón lennék a viharban. Egy ismerősöm épp a 22. emeletről sétált le, egyszer csak egy lyukat vett észre, amin látta az alatta levő emeletet

– nyilatkozta a lapnak a Bangkokban tartózkodó 31 éves Dávid.