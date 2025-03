Időjárás: Nem örülhetünk a felmelegedésnek, brutális, ami ránk vár

Az elmúlt napok hűvösebb időjárása után a csillagászati tavasz kezdete valóban elhozza a felmelegedést. Jövő héten már 18 fokos maximumokra is számíthatunk, de sajnos az esős időjárás is megérkezik. Egy hétig pedig nem is tehetjük el az esernyőnket.