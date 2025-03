Tavaszi napéjegyenlőség: ezeket az érdekességeket tuti nem tudtad róla!

2025-ben március 20-án, azaz ma, 10 óra 1 perckor kezdődött a csillagászati tavasz, ma van ugyanis a tavaszi napéjegyenlőség. Ezzel már hivatalosan is tavasz van, nem csak az időjárás és a naptár alapján. De miért is olyan fontos a tavaszi napéjegyenlőség és miért ünnepli az emberiség évezredek óta?

A tavaszi napéjegyenlőség fontos dátum kulturális és vallási szempontból is Fotó: Illusztráció (Pixabay)

A perzsa és a babilóniai naptárban is fontos a tavaszi napéjegyenlőség

A napéjegyenlőség évente kétszer, tavasszal és ősszel következik be. Ilyenkor a Nap az égi egyenlítőn halad át, emiatt a Föld mindkét féltekéje egyenlő mennyiségű napfényt kap. Ezért is van az, hogy ezen a napon a nappal és az éjszaka hossza nagyjából megegyezik. Innentől kezdve az északi féltekén fokozatosan hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Ez az esemény azonban nem csak csillagászati szempontból fontos, számos kulturális és vallási hagyomány központi eleme is. A babilóniai naptárban például az év a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első újholdkor kezdődött. De a perzsa kalendárium első napja is pontosan a márciusi nap-éj egyenlőségre tehető. A keresztény kultúrkörben pedig a húsvét időpontját a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtölte határozza meg.

A mai nappal hivatalosan is beköszöntött a csillagászati tavasz Fotó: Illusztráció (Pixabay)

A Stonehenge is a napéjegyenlőség alapján épült

A napéjegyenlőség fontos volt az építészet számára is. Már évezredekkel ezelőtt is figyelték a Nap mozgását és ez alapján tájolták be az épületeket. A mindenki által ismert Stonehenge bár 5000 éve épült, az is tökéletesen orientált a nap-éj egyenlőségek által. Sőt, egyes katolikus templomok orientációját is befolyásolta a jelenség. Ezeket a templomokat ugyanis úgy építették, hogy a hosszanti tengelyük pontosan kelet–nyugati tájolásúak legyenek, és a templom keleti oldalán állt a főoltár.

A napéjegyenlőség tehát évezredek óta fontos az emberiség számára. Megannyi vallás alapul a Nap égi mozgásán, és ennek jelentős pillanata a márciusi napéjegyenlőség. Így nem csoda, hogy több épület is ennek pontos mérésére épült világszerte. Ezek alapján tehát jó, ha tudjuk: a mai nap különleges, ahogy őseinknek is az volt, ünneplésével pedig a kulturális emlékezetbe csatlakozunk be, tisztelegve a természet megújulása és a tavasz kezdete előtt.