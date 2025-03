"Évekig színészkedtem az ágyban – elegem van abból, hogy úgy teszek, mintha a férfiak elvarázsolnának"

Minden férfi szívverése kihagyna egy ütemet, ha a szexpartnere azt mondaná, csak megjátszotta az orgazmust. A legtöbb férfi valószínűleg azt hiszi, az ő partnerei mindig őszinték voltak, de egy nő azt állítja, ez közel sincs így, és erre neki ráment a szexuális élete.

Az ágyban is fontos az őszinteség! / Fotó: Unsplash

Sajnálom, fiúk, hogy szétzúzom az illúzióitokat… de igen, megjátsszuk. Elég gyakran. És a csavar a történetben? Csak magunkat hibáztathatjuk ezért. Évekig azt hittem, hogy helyesen cselekszem. Simogattam az egójukat, gondoskodtam róla, hogy isteni szeretőnek érezzék magukat, miközben a saját örömömről teljesen lemondtam azért, hogy ők jól érezzék magukat. De aztán rádöbbentem: már nem élvezem a szexet – és ez az én hibám volt

- vallotta de a nő, aki szerint általában a nők azt hiszik, hogy a jó szex nem az ő örömükről szól – hanem arról, hogy a férfiak azt higgyék, hogy örömet szereznek - tette hozzá, megjegyezve, hogy ő már nem asszisztál ehhez.

És hová vezetett ez? Frusztrációhoz. Elégedetlenséghez. És ahhoz, hogy lemondjunk az egyik legnagyobb örömről: az orgazmusról... A megoldás? Ideje búcsút inteni a megfelelési kényszernek, és nem megjátszani az orgazmust. Ha rossz, akkor legyen rossz. Ha a partnerünk rákérdez, legyünk őszinték – de kedvesen, nem bántóan. (Ez nem a brutális őszinteség ideje!) Ez azt is jelenti, hogy arra figyelünk, hogy mit érzünk, nem pedig arra, hogyan nézünk ki közben.

- fejtette ki a nő. Véleményét férfi ismerősei is megerősítették, akiket nem érdekel az ágyban a világítás vagy egy kis plusz hasi hurka. A nő állítja, hivatalosan is visszavonult a hálószobai színészkedéstől, és erre buzdít másokat is - írja a nypost.com.