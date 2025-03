Tátott szájjal bámultak csütörtökön (március 20.), kora délután azok a járókelők, akik nem mindennapi látványba botlottak bele az V. kerületi Markó utcában. Az utca azon szakaszán ugyanis - ahol nem mellesleg több bíróság is áll - filmbe illő jeleneteknek lehettek szemtanúi: az egyik percről a másikra több rendőrautó is körbevett egy hófehér, bérelhető Mercedest, amiből először kiszállították és a kocsi mellé állították a bent ülőket, majd átkutatták a kocsit. Az eset szemtanúi közül már ekkor is sokan úgy gondolták: nem mást, mint drogot keresnek a zsaruk.

A Merciben kábítószergyanús anyagot találtak, a bent ülők drogtesztje is pozitív lett. A zsaruk azon az utcaszakaszon csaptak le rájuk, ahol több bíróság is áll / Fotó: Metropol

Drog miatt csaptak le a zsaruk a Markó utcában

Mint mondták, az egész gyorsan és szabályszerűen történt:

Nem voltak erőszakosak a rendőrök, nyugodtak voltak és profinak tűntek. Amikor mi láttuk, akkor két ember volt ott a rendőrökön kívül, az egyik a kocsi motorháztetejének támaszkodott, a másik a kocsi hátuljának, mögöttük rendőrök álltak, miközben egy másik rendőr a csomagtartót kutatta át. Gondoltuk, tuti, hogy kábítószert keresnek

- vélekedett egy szemtanú.

A Mercedest vélhetően a közösségileg bérelhető flottából választották / Fotó: Metropol

Filmbe illő jelenet zajlott a bíróságok közelében

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget is, akik elárulták: valóban drogot találtak.

- A BRFK járőrei március 20-án intézkedés alá vontak egy személygépjárművet az V. kerületben, melyben három ember utazott. Az intézkedés során kábítószer mérésére használatos mérleget és kábítószergyanús anyagot is találtak, ezért a három embert előállították a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer gyorstesztet alkalmaztak velük szemben, melyek pozitív eredményt mutattak - mondta el a Metropolnak a Budapest Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya. Kiderült, hogy nem csak droggal gyűlt meg a bajuk, volt még vaj a fülük mögött bőven.

Az utasokat gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt, valamint kettőjükkel szemben engedély nélküli vezetés miatt indult szabálysértési eljárás

- sorolták a zsaruk. A BRFK a kutatás mellett szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.