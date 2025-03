Az életéért küzd egy 9 éves kislány: az orvosok elhajtották, hogy csak kificamította a csuklóját

Egy kilencéves kislánynál a csontrák egy ritka formáját diagnosztizálták - mindössze három hónappal azután, hogy közölték vele, hogy a csuklófájdalma ficam volt.

Fotó: GoFundMe

Azonban kiderült: amit nem vettek észre a sürgősségin, az Ewing-szarkóma volt. A 9 éves, prestoni Maisie-Leigh-nek most kilenc kemoterápiás kezelést kell kapnia, ami után megpróbálják megműteni, majd további öt kör kemoterápiát fog kapni, miközben folyamatosan monitorozzák az állapotát.

Édesanyja, Aimee Marsden (30) azt mondta a MailOnline-nak, hogy tavaly októberben elvitte lányát a sürgősségire, ahol ficamot diagnosztizáltak nála, miután két héttel korábban elesett a biciklijével. Hazaküldték őket paracetamollal. De Maisie-Leigh ezt követően a következő két hónapot álmatlan éjszakákkal töltötte, sikított a fájdalomtól – mondta az anyja, majd nem sokkal később feldagadt a gyerek karja. Visszamentek a sürgősségire, és egy hónap múlva megkapták a pusztító hírt.

A kemoterápia nagyon megviseli a 9 éves kislányt. "Általában rohangál, pattog, szaladgál kint és játszik, de most nehezen mozog és panaszkodik, hogy fáj a lába. Tolószéket kellett szereznünk neki, mert már most is küszködik."

Mivel a lányának ADHD-ja van , a főállású anya hozzátette:

A kanapén fekszik, és egyszerűen borzalmas, hogy azt nézem, ahogy a lányom szép lassan eltűnik.

Maisie-Leigh már születése óta harcol a betegségekkel – koraszülöttként látta meg a napvilágot, majd később audio- és képfeldolgozási zavarral, ADHD-vel és krónikus asztmával diagnosztizálták, ami miatt kórházba került. Egy alkalommal bárányhimlő miatt kórházba szállították, közel a szívmegálláshoz.

Édesanyja – aki elindított egy GoFundMe oldalt, hogy fizesse a kórházi számlákat, valamint a Maisie-Leigh kényelmét szolgáló intézkedéseket, beleértve a sapkát a mostanra kopasz fejéhez – így nyilatkozott: „Amióta megszületett, szó szerint egyik dolog a másik után jött. Soha nem volt szünete."

Maisie-Leigh csuklófájdalmai először tavaly októberben kezdődtek. Édesanyja elmondta: „A kerékpárjával nekiütközött a járdaszegélynek, de nem esett le róla teljesen. Szóval, azt gondoltuk, "Ó, ez csak egy rándulás, vagy bármi más", úgyhogy nyilvánvalóan bekötöztük, és nem törődtünk vele tovább."