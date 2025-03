26 ufótalálkozás és 62 szellemészlelés egy stadionban, rettegnek a focisták

A Manchester Unitednél jelenleg több mint elég rejtélyes történet kapott szárnyra. A United a tabella élén áll, még ha ez nem is az, amit a Vörös Ördögök szurkolói szeretnének. Jóllehet most több problémájuk is van a pályán kívül, mint egy újabb Bruno Fernandes-dühkitörés.

Ugyanis 62 szellemészleléssel és 26 ufótalálkozással hivatalosan is ők a legtöbb kísértettel rendelkező klub a Premier League-ben, és ezzel messze vezetik a Premier League kísértetindexét.

Igen, ez így van, a United stadionja az Old Traffordon Sir Alex Ferguson elszenvedett távozása óta eltelt tizenkét keserves év alatt 80,7-es kísértetpontszámot ért el, megelőzve a Manchester Cityt (74,3), az Evertont (71,1) és a Liverpoolt (71,1). A Spin Genie kutatása alapján a United kapta a legmagasabb pontszámot, amelyet a rivális Manchester City követ, ugyanannyi kísértetészleléssel.

Meglepő módon a United ebben a szezonban jobb mérleggel rendelkezik otthon játszva, mint idegenben, így talán a kísérteties észlelések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapat rendszeresebben talál a hálóba, amikor az Old Traffordonban játszanak.

Az Everton és a Liverpool osztozik a harmadik helyen 71,1 kísértetpontszámmal, amit 97 kísértet észlelése eredményezett, míg az Aston Villa 45,4 kísértetpontszámmal zárja az első öt helyet.

A spektrum másik végén a londoni klubok tűnnek a legkevésbé kísértetjártabbnak. A West Ham (1,5), a Brentford (1,7) és a Fulham (2,2) a legkevésbé természetfeletti, minimális szellemtevékenységgel vagy ufójelenléttel rendelkező csapatok közé tartozik – írja a Daily Star.