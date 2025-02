Valami bűzlik a nyolcban: a fásítást kivitelező cég méregdrága budit is csinált Pikónál

Budit is kivitelezett a fásítást végző cég Józsefvárosban. A lakossági tiltakozás ellenére megkezdték a parkolóhelyek megszüntetését Józsefvárosban hétfőn. Ennek kapcsán derült ki , hogy a kivitelező cég, amelyik ezt a parkosítási munkálatok közbeszerzését megnyerte, több munkát csinált már az önkormányzatnak. Ez a Kobold 2003 nevű Kft, amelyik 2023-ban 12 millió forintos idegenrendészeti bírságot kapott, mert szabálytalanul foglalkoztatott külföldieket. 2023-ban egy közvécét is kivitelezett Józsefvárosban, a Teleki térnél nettó 34 millióból ( ez bruttó 45 millió forint).

A Pikó-budi 34 millióba került Fotó: Metropol

Összehasonlításképpen: egy találomra kiválasztott, mobilházak gyártásával foglalkozó cég honlapján az acélvázas, 7x3 méteres mellékhelyiséget felszerelve nettó 5 580 000 forintért kínálja. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy pénzbe kerül a köztéri kialakítás és a vandálbiztossá tétel, az önműködő tisztító rendszer, akkor is olcsóbban kivitelezhető lenne egy ilyen vécé.

Összehasonlításképpen meg néztük a lakásárakat a Teleki tér közelében. Átlagosan egymillió forintos négyzetméterárak vannak a környéken, tehát egy garzon is megvehető a környező utcákban a köztéri vécé árából.

Fotó: Metropol

Megnéztük a mellékhelyiséget. Az okosvécé 10 forinttal használható. Van rajta bankkártya elfogadó terminál is, ami ottjártunkkor pont nem működött.

Fotó: Metropol

A helyiség egy légtérből áll, van benne egy vécé, egy kézmosó és egy mini pelenkázó fémből. Sem papír, sem pelenkázó alátét nincs a mellékhelyiségben, a szappanadagoló is kifogyott. Maga a vécé viszonylag tiszta, ez annak köszönhető, hogy önműködő takarítás van bele szerelve.

Fotó: Metropol

Hadházy Ákos nemrég haknizott azzal, hogy talált egy túlárazott közvécét, ami EU-s pénzből készült. Az 32 millióba került, vagyis 2 millióval olcsóbb is volt a józsefvárosinál, és még nagyobb is ennél, két helyiségből áll. Arra azt mondta: legalább 2-3x-os túlárazás. Feltételezzük, hogy ez a VIII. kerületi vagy akár a Baranyi-féle Ferencvárosban felállított közel 100 millió forintos verzió is bosszantja a politikust.