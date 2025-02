Retró: ilyen zord volt egykor a tél Magyarországon – Galéria

A fiatalabb generációk talán nem is tudják, milyen nagy havazások és fagyok voltak Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt. A 2013-as márciusi hó nagy meglepetés volt, arra még sokan emlékezhetnek, de most a korábbi időkből is mutatunk példákat, jön egy kis retró is. Lássuk, melyek voltak a legemlékezetesebb telek!

Egykor a folyók jegén is sétálni lehetett, melyről retró képet mutatunk (Fotó: Fortepan / Lenkey-Márton)

Az Arcanum adatbázisa szerint 1601-ben az emberek mellkasáig érő magasságba tornyosodott a lehullott hó, mely szinte lehetetlenné tette a közlekedést. Mondhatni, a Duna jegén egyszerűbb volt közlekedni. Hasonló volt a helyzet 1708-ban, amikor Sopronban az ablakból lehetett az utcára kilépni, illetve közvetlenül a városfalakra, akkora volt a hó – állítják egyes akkori írások.

Ott van továbbá az 1947-es év, amikor januárban 20-30, februárban 40-60 centis hó borította az ország egyes részeit. 1969 decemberében közel 40 centi hó esett, de annak az évnek a téli időszakában összesen lehullott közel 80 centi is meglehetősen szép mennyiség.

1987 januárja során nemcsak a jelentős mennyiségű havazás, de az orkán erejű szél is megnehezítette az emberek életét. 1993 novemberében pedig nyolc napon át havazott megállás nélkül, így decemberre közel 50 centis hóréteg alakult ki.

Amire már többen emlékezhetnek, hiszen nem annyira régen történt, az az 1999 februárjában lehullott több tíz centiméteres hóréteg, mely mindössze néhány nap alatt beterítette a fővárost. Amire pedig a fiatalabb generációk is emlékezhetnek, hogy 2013 márciusában olyan jelentős mennyiségű hó esett, ami megbénította az országot. Súlyos közlekedési balesetek, balesetben vagy kihűlés miatt elhunyt emberek, áram- és vízszolgáltatási gondok jellemezték a hónap közepét.

Az alábbi, lapozható retró galériában azokról az esetekről mutatunk példákat, amikor elképesztően nagy hó borította Magyarországot: