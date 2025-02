Petíciót indítottak a lakók, pelenkát dobáló rém garázdálkodik a Havanna-lakótelepen

A parkolóhelyek megszüntetése miatt nagy a felháborodás Józsefvárosban. A Kiss József utcában felére csökkenti a parkolóhelyek számát Pikó András polgármester, ott, ahol a helyiek amúgy is óriási körökre vannak kényszerítve, mire parkolóhelyet találnak. Mivel nem kérdezték meg a lakókat a döntés előtt, petíciót indítottak. Azt viszont nem vette figyelembe az önkormányzat, hétfőn elkezdték a munkálatokat.

Hétfő reggel elkezdték a parkolóhelyek megszüntetését a Kiss József utcában ( Fotó: Máté Kriszitán / Metropol)

Kiállítják a legendát!

Az Ikarus 30 a magyar gyár legendás busztípusa volt, ami 1953 és 1977 között rótta az utakat. Összesen több mint 3000 darab gördült ki belőle a mátyásföldi gyár kapuján. Ebből a ritka buszból egy példány hamarosan látható lesz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményében.

A legendás Ikarus 30-as szériából csak nagyon kevés maradt fent az utókor számára (Fotó: Faludi Koppány)

Kitalált névre harapnak rá a telefonos csalók áldozatai

Továbbra is gőzerővel próbálják mások pénzét ellopni a csalók. Évek óta telefonos csalás zajlik, amibe még az OTP-s ügyfeleket is próbálják belekeverni. A módszer látszatra a szokásos: visszaélnek az OTP Bank nevével, de egy valami azért mégis más! Egy kitalált nevet is mondanak a netes bűnözők, aki pedig rákap a horogra, annak a pénze bánhatja.

Visszatértek a csalók egy régi trükkel, de egyvalami mégis más (Shutterstock – Képünk illusztráció)

A frászt hozza az emberekre a havannai rém

A Havanna-lakótelep sosem volt egy unalmas lakóövezet: többen is állítják, hogy időnként magukban kiabáló, zűrös alakok, drogosok is megfordulnak a környéken. Az egyik tízemeletes panelházban egy különös figura él – ő a havannai rém! A nyugdíjas egy igazi különc, legalábbis ezt suttogják róla az interneten. Január eleje óta furcsa hobbit talált magának. Ami a keze ügyébe kerül: pelenkát, szemetet, alsóneműket – mindent kihajít, ami már nem kell neki.

Lecsapott a havannai rém a Havanna-lakótelepen! (Fotó: Metropol)

Jönnek a metróbuszok, sokan káosztól tartanak

Metróbuszok bevezetését tervezi a BKK. Mint ahogy azt a Metropol megírta, nagy vitát váltott ki a bejelentés, sokan a káoszt látják benne, nem a fejlődést. Az autósok attól tartanak, hogy a program hatására még nagyobb dugók alakulnak ki a fővárosban.