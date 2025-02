Kitört a pánik: gyorsan terjed a norovírus, megállíthatatlannak tűnik

Az emberek hánynak az étteremben, a fedélzeten, és a külső kabinokban is. A legtöbben megpróbáljuk elszigetelni magunkat a többiektől, de a kialakult létszámhiány miatt az élelmiszerkiszállítás, az új törölközők és az ágyneműk átvétele is gondot okoz. Az is hihetetlen, hogy a fedélzeten nem lehetett olyan gyógyszert beszerezni, ami segít a tünetek enyhítésén. A hajó egyetlen boltja vagy orvosközpontja sem tudta ellátni a vendégeket szuszpenziós gyógyszerekkel, vagy savlekötővel