Komoly érzékenységet okoz ma a Neptunusz fényszöge: ezeknek a csillagjegyeknek árt a leginkább

2025. február 22., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Hold és a Neptunusz kvadrátját vehetjük egy figyelmeztetésnek: valaki sajnos nem mond igazat, talán be is akarja csapni. Egy ismerőse lehet az illető, és jobb lesz, ha most minden részletnek alaposan utánajár.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton délelőtt még nem tud lazítani a bolygók szerint. Tele lesz a feje a teendők hosszú listájával. Délutántól viszont kisimulnak az idegei, és átadhatja magát a pihenés, kikapcsolódás örömeinek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Végre több dologra jut ideje. Nem kell kapkodnia. Ez megnyugtató az ön számára. Töltődjön fel, mert sűrű hét volt. Lehetséges egy kisebb konfliktus is, főleg azért, mert február vége van, és hideg, és mindenki fáradt. Könnyen megelőzheti a veszekedést, ha nem veszi személyesre azt, amit a másik mond…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kissé felpaprikázott hangulatban lehet szombat délelőtt, és hajlamos lesz élesen válaszolni a legkisebb beszólásokra. Jobb lenne, ha nem sértenél meg senkit. Jobb lenne, ha szakítana időt magára és a pihenésre. Máskülönben magára haragítja a fél világot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nincs több kifogás, ma már tényleg meg kell látogatnia a barátait, vagy a rokonait, vagy vendégül kell látnia őket. Örüljön neki, hogy igénylik a jelenlétét! Lepje meg őket pl. egy saját készítésű sütivel! Nem baj, ha nem lesz profi.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Délelőttre jelez egy feszült fényszöget a horoszkóp. Az lenne a legjobb, ha otthon bezárkózna. Így talán megússza sértődés nélkül. Ráadásul most igazán pihenteti, ha otthon, nyugalomban tesz-vesz. Délutánra már elúsznak a viharfelhők a feje fölül.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elképzelhető, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve belevág valamibe, amit nem tud befejezni ezen a hétvégén. Emiatt ne bosszankodjon! Inkább annak örüljön, hogy végre elindította a folyamatot! Később sikeresen be is tudja fejezni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombatra is jut olyan fényszög, amely a kommunikációban mutat komplikációt, nehézségeket. Mindig lassan kell beszélnie, és egyértelműen fogalmazni. Szerencsére segítik kedvező konstellációk.