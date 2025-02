Gyöngyösoroszi tűz: iszonyú pusztítást végzett a robbanás, összefogás indult

A most itt lévő állatok már állandó lakóink. Összesen 5 póni, 10 kecske, meg már két gida megszületett. A kecsketejet arra használjuk, amikor őzgidákat kell felnevelnünk, minden évben kerülnek hozzánk. Van egy szamarunk, egy racka keverék juh, négy törpemalac, emuk, kutyák, macskák, a kutyák többsége otthon van elhelyezve, cicák itt is, ott is. A kisemlősök közül, akik életben maradtak, azok a deguk, meg a nyulak, de azok vannak kinn is. A tengerimalac, az afrikai törpesün is hazaköltözött hozzánk most, hogy már nem fűtött a helyiség. Itt 22-23 Celsius-fok volt, de a hétvégén megint nagyon hideg lesz, nem maradhattak itt. Van nimfapapagájunk és törpemalacaink. A már említett pónik közül kettő ideiglenesen a sógoroméknál van most