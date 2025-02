Ekkor lehet kész a 18 ezer férőhelyes budapesti diákváros

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője tavaly novemberben jelentette be, hogy a kormány egy 12 ezer kollégiumi férőhelyes budapesti diákváros építése mellett kötelezte el magát. A kormánypárti politikus szerint erre leginkább azért van szükség, mert a budapesti lakhatási válság leginkább azoknak a fiataloknak, diákoknak okoz gondot, akik az egyetemi évek alatt nem jutnak kollégiumhoz. Nekik havonta százezres kiadást jelent a lakhatás miközben még tanulnak.

A fővárosban 17 ezer kollégiumi férőhelyre 57 ezer volt a jelentkezők száma. Ez is mutatja, hogy jelenleg Budapesten van a legnagyobb szükség az épülő diákvárosra. Képünk illusztráció, azon a budai Schönherz Kollégium szerepel. Fotó: Róka László / MTI

A IX. kerületben, a volt Nagyvásártelep környékére tervezett diákváros célja, hogy egy olyan modern, nagy befogadóképességű campus jöjjön létre, amely elsősorban külföldi és magyar egyetemi hallgatók számára nyújt korszerű lakhatási lehetőségeket.

A tervek szerint a diákvárosban helyet kap majd egy egyetemi központ, a 12 ezer férőhelyes kollégiumi egység, illetve az oktatási és kulturális intézmények, valamint közösségi terek. A cél, hogy az itt tanuló hallgatók ne csak lakóhelyet kapjanak, hanem egy élhető, élénk városrészt, amely közösségépítésre és egyetemi életre is alkalmas.

Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelő beszédében és a parlament tavaszi ülésszakának megnyitóján is beszélt a diákvárosról. A kormányfő ezzel kapcsolatban megerősítette, hogy megépül az eredetileg még 12 ezer kollégiumi férőhellyel tervezett budapesti diákváros, majd hozzátette: szeretné és elvárja, hogy a befogadóképességet 18 ezerre tudják növelni.

Budapesten a legsürgetőbb a helyzet

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter korábban arról beszélt, hogy egyre többen jelentkeznek a felsőoktatásba, immár második éve haladja meg a 100 ezret a felvettek száma. Mindezekkel együtt emelkedett a kollégiumi férőhelyek iránti igény is.

Országosan valamivel több mint 46 ezer hely van, de idén is közel 120 ezren adtak be kérelmet kollégiumi elhelyezésre.

Budapesten és a vidéki egyetemi városokban is szükség van férőhelybővítésre, de a fővárosban a legsürgetőbb a helyzet, mert 17 ezer férőhelyre 57 ezer volt a jelentkezők száma. Hozzátette, hogy a budapesti diákváros megépítésére ideális hely lenne a IX. kerületi barnamezős terület. Hankó Balázs arról is beszélt, hogy a bejelentéstől számított három éven belül valósulhat meg a beruházás. Jelenleg a költségek tervezése és becslése zajlik, a megvalósításhoz próbálnak külső forrást is bevonni.