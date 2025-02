Bóka János: Brüsszel is pénzeli a Transparency Internationalt

„Nemcsak guruló dollárokkal, hanem guruló eurókkal is ki van tömve a Transparency International (TI), mert Brüsszel is pénzeli” – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóka János: Nemcsak guruló dollárokkal, hanem guruló eurókkal is ki van tömve a Transparency International Fotó: Arpad Kurucz

Bóka János hozzátette: a Transparency International nemcsak az amerikai demokraták és egyéb civilek pénzéből van „kitömve”, hanem 2014 és 2023 között több mint 59 millió euró értékben kaphatott közvetlen támogatást az Európai Bizottságtól is, a 2023-as bevételeinek csaknem 27 százaléka származott innen. Tehát nemcsak a most „lebukott” amerikai USAID, hanem Brüsszel is pénzeli azt a hálózatot, amely a szuverén országok politikájába avatkozik be – írta.

Kicsit drágán dolgoznak, de a megrendelő bizonyára elégedett… De hát van az a pénz, és erre úgy tűnik, mindig lesz pénz – amíg az európai polgárok végre le nem állítják ezt az őrületet

– fogalmazott Bóka János.