A Soros-féle Transparency világította át a Lánchíd-botrányos felújítást

Miközben a Soros György által az elmúlt években százmilliókkal kitömött Transparency International nyílt hazugságokat terjeszt Magyarországról, addig az álcivil szervezett szánalmas módon asszisztált a Karácsony Gergely vezetése alatt lezajlott hídpénz-botrányhoz. A Lánchíd felújítását a Soros-szervezet úgy végezte el, hogy nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója. Mindezeken felül Karácsony Gergely kabinetfőnöke zuglói polgármesterként a Transparency International egyik ügyvédje volt. Kiss Ambrus, Karácsony egyik helyettese persze a mai napig nagyon büszke arra, hogy a hídpénz-botrányban a Transparency segítette őket - írta az Origo.

A Lánchíd felújítását intéző BKK felkérte a Transparency Internationalt a közbeszerzés folyamatának felügyeletére, és a végén ők is azt mondták, hogy rendben volt. Sőt: a beruházás során végül kevesebbet költöttek el, mint amennyi pénz rendelkezésre állt. Vig Mórral nincsen kapcsolata a fővárosnak

- minderről Kiss Ambrus, Karácsony egyik helyettese beszélt még múlt héten. Most nézzük meg, milyen munkát végzett Budapesten a Transparency International, és milyen botrányok árnyékolták be a Soros György által százmilliókkal kitömött álcivil szervezet elmúlt éveit!

Jelentős túlárazás

Mint arról többször is beszámolt az Origo, a Lánchíd felújítására még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást indítottak, de a győztes ekkor is az A-Híd lett.

Az ajánlatuk viszont már csak a Lánchíd felújítására vonatkozott, ugyanakkor a korábbinál ötmilliárd forinttal magasabb összeggel, 26,7 milliárd forinttal. A 23 százalékos áremelkedés mellett megváltoztak más, fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért megfelezték.

A fent bemutatott visszásságokat csak tetézte, hogy mint arról korábban beszámolt a lap, a Transparency Internationalnek nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta.

Fontos megjegyezni, hogy az amerikai tőzsdespekulánstól csak a 2020-as évben vissza nem térítendő támogatásként összesen 6 millió 710 ezer 846 forintot kapott a TI, míg 44 millió 632 ezer 492 forintot pedig az Európai Bizottságtól.

Karácsony embere is a Transparencynek dolgozott

A mostani botrányok jobb megértéséhez érdemes felidézni, hogy Karácsony Gergelynek még zuglói polgármesterként a kabinetvezetője a Transparency Internationalnak is dolgozott.

Dr. Németh L. Zsolt az Origo birtokába jutott bírósági dokumentumok tanúsága szerint számos esetben látta el a jogi képviseletét a spekuláns által agyonfizetett Transparency Internationalnak. Így például ügyvédként lépett fel a sorosista álcivil szervezet javára az Alkotmányvédelmi Hivatallal vagy a Magyar Államkincstárral szemben indított perében.

Fotó: Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Némethet azonban nem a szél fújta a Transparency látókörébe, hiszen felesége, Salgó Ella Róza a sorosista szervezet projektkoordinátora, korábban pedig az Open Societynél, tehát Soros alapítványánál dolgozott.

Németh tehát a papíron az átlátható pénzügyekért küzdő Transparencynek dolgozott, azonban maga is sokat tett ügyvédként az átláthatatlanságért, a pénzek adóparadicsomba mentéséért, hiszen három offshore gyanús cég kézbesítési megbízottja is volt. Németh Zsolt egyébként Németh Péter, a baloldali Népszava jelenlegi főszerkesztőjének a fia.

A Transparency International tevékenysége értelmét vesztette

Érdemes azt is feleleveníteni, hogy a Századvég még 2023-ban azt írta, hogy leginkább a kettős mércét szemlélteti a Transparency International 2022-es évről szóló korrupciós jelentése, amikor figyelmen kívül hagy minden olyan pozitívumot, amely Magyarország mellett szól, és minden olyan negatívumot, amely az Európai Unió legnagyobb korrupciós botrányának kibontakozását sejteti.

Ezen tények ismeretében egy biztos: az NGO 2022-ről szóló elemzése teljes mértékben nélkülözi a valóságot. A nem reprezentatív módszertanra épülő jelentés súlyos módszertani hibákkal küzd.

A CPI-mérések nem reprezentatív mivoltából fakadóan fennáll a veszélye a rossz korrelációk, következtetések meghozatalának, illetve az eredmények félrevezetők lehetnek, hiszen a mérések azt a képet sugallják a kutatásban, mintha csak az egyik fél (állami vesztegető) lehet alanya a korrupciónak, míg egy magánszereplő – adott esetben külföldi fél – nem potenciális érintettje az ilyen jelenségeknek.

Nem véletlen, hogy a hasonló CPI-mérések kockázatosságára a tekintélyes amerikai hírkiadvány, a Foreign Policy egy 2013-as cikkében Alex Cobham közgazdász-szakíró a CPI alkalmazásának mellőzését javasolta a Transparency International számára (Alex Cobham: "Corrupting Perceptions", foreignpolicy.com, 2013. július 22.).

Miközben a Soros György által kitartott Transparency International folyamatosan bírálja Magyarországot, addig az EU-s intézményrendszer és azoknak a szereplői nem képezik e jelentések tárgyát.

A Katar-gate néven elhíresült korrupciós botrány pedig a nemzetközi politikai elit több szereplőjét és szervezetét is érinthetik, mint például a Fight Impunity és a No Peace Without Justice nevű szervezeteket, amelyek Soros György Nyílt Társadalom Alapítványaihoz (OSF), illetve az alapítványi hálózat által finanszírozott más NGO-khoz erősen kötődnek. Az ügyben letartóztatták Luca Visentinit, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtitkárát is.

A szövetség 2016 és 2021 között több mint hatmillió dollár támogatáshoz jutott az OSF-től, és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség a Nyílt Társadalom Alapítványok révén finanszírozott Amnesty International, Human Right Watch, valamint – a hazánkat támadó új korrupciós jelentést készítő – Transparency International szervezettel együtt a Sport & Rights Alliance érdekvédelmi szervezet legfőbb támogatójának számít.

Az érintett Fight Impunity NGO alapítója, Pier Antonio Panzeri például szerepel azon a korábbi listán, amely Soros György európai parlamenti szövetségeseit sorolja fel.

A Katar-gate ügy jól jelzi, hogy maguk a civil szervezetek (NGO-k) semmivel sem immunisabbak a korrupcióval szemben, mint más ágazatok vállalatai vagy akár egyes államok, kormányzatok, és ez a szervezetek számára különösen káros lehet, mivel továbbgyűrűző rossz hatással lehet a hírnévre, a hitelességre, így később a finanszírozásra és az adományozásra is.

A Transparency International nevű szervezet is csak úgy tudna szakmai tekintetben hitelesebb lenni, ha ehhez az elvhez valóban tartaná is magát.