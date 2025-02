Szörnyű átok ül a Donka családon – a lidérces végzet miatt borulnak tűzbe a házaik

Az ilyen mértékű szerencsétlenség egyszer is igazi katasztrófának számít. Nem is beszélve arról, ha valakivel kétszer is megesik. Ez történt a Baranya vármegyei Kátolyban élő Donka családdal, akiknek kétszer is a nulláról kellett újrakezdenie az életét. Egyesek szerint rettenetes átok állhat az események hátterében.

Egyesek szerint átok miatt borulhatott lángba a Donka család otthona (Olvasói fotó)

A Donka családnak kétszer is szembe kellett néznie azzal, hogy tűz pusztította el az otthonukat. Egyesek szerint az sem kizárt, hogy valamilyen átok áll az egész hátterében. Más magyarázata ugyanis nem nagyon lehet annak, hogy néhány év elteltével ismét egy hasonló katasztrófával kell, hogy szembenézzenek.

Kigyulladt egy közel száz négyzetméteres családi ház január 27-én, hétfőre virradóan a Szabadság utcában – számolt be róla a katasztrófavédelem. A tragédia feltehetően azért történt, mert a kandalló mellett szárítottak egy nedves törölközőt, ami lángra kapott. A tűz a törölközőről pillanatok alatt elterjedt, ami miatt két szoba teljesen kiégett, és a füst a többi helyiségben is hatalmas pusztítást végzett. A ház teljesen lakhatatlanná vált, a vályogból készült falak az oltás közben eláztak.

Az elmúlt éjszaka folyamán sajnos szörnyű dolog történt. Leégett édesanyám háza, gyermekkori otthonom Kátolyban

– közölte a Baranya Vármegyei Hírportállal a keresztszalagműtét után lábadozó Donka Zoltán, akinek testvére és édesanyja is ott volt a házban, öccse keze meg is égett az oltás során. Éppen a tűz előtt nem sokkal szereltek egy klímát, amivel biztonságosabban fűthettek volna, csak a kedvezményes H-tarifa bekötésére vártak.

Szinte minden a lángok és a füst martalékává vált (Olvasói fotó)

Átok ülhet a Donka család tagjain

Sokan úgy gondolják, hogy az átkon kívül semmilyen más magyarázata nem lehet annak, hogy 2018 után 2025-ben ismét a tűz pusztította el a Donka család egykori otthonát. Néhány évvel ezelőtt, 2018-ban ugyanis Zoltán háza ugyanabban a faluban égett le. Akkor párjával és mindössze három hónapos gyermekükkel szenvedtek el hasonló tragédiát. Az egyetlen szerencséjük akkor az volt, hogy Zoltán párja és a kisbaba nem voltak otthon a tűz idején. Akkor az ismerősök és a falubeliek szinte azonnal egy emberként fogtak össze: adománygyűjtést indítottak számukra, ami hatalmas segítséget jelentett a bajban.