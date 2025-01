Karácsonykor égett le Józsefék otthona: megdöbbentő, mit kér a biztosító a családtól

Józsefék mindig is attól tartottak, hogy a szomszédjuk egyszer felgyújtja őket, sajnos ez karácsonykor be is következett. Tűz ütött ki a szomszéd fészerében, ami miatt oda lett mindenük, porig égett az otthonuk, ám a biztosító sem könnyíti meg helyzetüket.