"A nap minden egyes percében figyel" - rettenetes, mit élt át a népszerű modell

A népszerűség árnyoldaláról vallott egy Onlyfans-modell. Az erotikus tartalmaival hírnévre szert tevő Taylor Ryan az egyike azoknak a modelleknek, akiknek Angliában a rendőrséghez kellett fordulnia, miután egy-egy rajongójuk zaklatta őket. Taylor azzal vált a weboldal egyik legfelkapottabb modelljévé, hogy hasonlít Megan Foxra. Ez azonban azt is magával hozta, hogy néhány férfi követője szó szerint fanatikusan rajongani kezdett érte. Az egyikük odáig ment, hogy a nap minden egyes percében követte őt: tudta hol lakik, és a házában is figyelte őt. Szerencsére a nő észrevette, hogy mi folyik körülötte.

Egy ismeretlen férfi heteken át zaklatta a kedvenc erotikus modelljét /Fotó: sergey kolesnikov/Illusztráció

A most 27 éves Onlyfans-modell mindössze 24 éves volt, amikor észrevette, hogy valaki figyeli őt az utca másik oldalán egy lakásból. Kezdetben még nem gyanakodott semmi durvára, azonban egyre többször felfigyelt az őt fürkésző férfire, majd az utcán is többször összeütközött vele "véletlenül". Egy idő után pedig rájött a nő, hogy azért ismerős számára a férfi, mert egy rendszeres előfizetője az Onlyfansen és üzeneteket is szokott neki küldeni.

Az egyik előfizetőm volt, de csak üzenetben beszéltünk egymással, élőben sosem. Időnként üzenetet küldött nekem, amiben megdicsérte a ruhámat vagy tevékenységemet. Én kezdetben azt hittem, hogy a videókra gondol, de egy idő után rájöttem, hogy a nap minden egyes percében figyel engem és a való életben rajtam lévő ruhámmal is tisztában van

- kezdte beszámolóját az erotikus modell a Mirrornak. Majd így folytatta:

Most mentem el melletted - ilyen és ehhez hasonló mondatokat is küldött nekem, majd egyszer a saját nappalimban ültem, amikor leírta, hogy nagyon csinos a ruha, ami ma van rajtam. Nekem belső udvaros a lakásom, úgyhogy csak akkor láthatta, ha bemászott egyenesen az udvarunkba, hogy lásson. Ekkor értesítettem a rendőröket.

Taylor annyira ledermedett ezektől az üzenetektől, hogy egy idő után nem merte egyedül elhagyni az otthonát. Kamerákkal szerelte fel az ingatlant és esténként telefonon beszélt mindig az ismerőseivel. Később inkább felmondta az albérletét és elköltözött, hogy ne tudja őt követni a férfi.

Végül letiltottam a férfit Onlyfansen, és azóta nem hallottam róla. Viszont ez egy hatalmas lecke volt az életemben, azóta sosem jelölöm meg a helyszíneket, ahova járok, és sosem rakok ki valós időben képeket, hogy nehogy újra rám találhasson ez a beteg férfi

- zárta sorait a nő.