"Üres a karom nélküled" - influenzában meghalt egy egyéves kisfiú

Egy megtört szívű anya, aki karácsony napján influenza miatt veszítette el szeretett kisfiát, arra buzdított más szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket.

Fotó: Meg Hughes

Amikor az ikrek, Louie és Vinnie Hughes koraszülöttként jött a világra és keményen küzdöttek, hogy életben maradjanak. Ahogy nőttek, kivirágoztak és bár küzdelmesen indult az életük, a továbbiakban nem voltak egészségügyi gondjaik. De mindez megváltozott, miután elkapták a betegséget gyászoló édesanyjuk, Meg Hughes szerint.

Miután elkapták az influenzát, egyéves gyermekei egészségi állapota gyorsan megromlott, és az ikerfiúkat orvosilag kiváltott kómába helyezték, miközben küzdöttek a vírussal. Most az egyik fia, Vinnie lábadozik a megpróbáltatásból, de a másik fia, Louie sajnos elhunyt, miután elkapta az influenzát.

A gyásztól sújtott édesanya most arra buzdított más szülőket, hogy oltsák be gyermekeiket, és az influenza elleni oltás kötelezővé tételét kérte.

„Soha életemben nem gondoltam volna, hogy a babám halotti anyakönyvi kivonatán szereplő halálok az influenza lesz” – mondta a BBC-nek. „Sokan azt hiszik, az influenza csak köhögés és megfázás, amit otthon is lehet kezelni, de nem veszik észre, milyen súlyos is lehet. Remélem, hogy Louie nevének hallatán mások is jobban odafigyelnek és orvoshoz fordulnak."

Néhány nappal fia halála után Meg Hughes tisztelgett "mosolygója" és "ragyogó kisfia", Louie előtt, akit élete szerelmének nevezett. Kisebbik ikerként elmagyarázta, hogy gyakran úgy érezte, hogy nagyobb szüksége van rá, és hozzátette, hogy "üres a karja kisfia elvesztése miatt".

Reméli, hogy fia emléke ösztönözni fogja a törvényhozást, amely minden gyermek számára kötelező oltássá tenné az influenza elleni védőoltást.