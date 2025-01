„Nem égre való!” - New Jersey után Miskolcon is megjelent a rejtélyes ufó – Fotó, Videó

Még most is alig hiszi el egy Miskolc külterületén élő család, milyen különös tapasztalásban volt részük. Károly mindig izgatottan kémleli a csillagokat a kertjéből, akárhányszor kilép oda, január 10-én, pénteken pedig elakadt a lélegzete. A férfi és családja szerint ufó jelent meg az éjszakai égbolton, amit valami vagy valaki felküldött oda!

Ufó jelenhetett meg Miskolc területén / Fotó: Metropol olvasó

Ufó Miskolc felett?

Az ufórajongók a tenyerüket fogják dörzsölni, ha meglátják a felvételt, amit a magyar család rögzített egy azonosítatlan repülő tárgy, vagy annak vélt jelenségről. Károly este kémlelte az eget, amikor a magyarországi ufó feltűnt a távolban.

„Szeretem nézni a csillagokat, és egyből feltűnt nekem. Annak a fénynek vagy tárgynak nem kellett volna ott lennie! Arrafelé nincs bolygó és csillag, amely ráadásul ekkora fényt bocsátana ki” – idézte fel a látottakat a családapa, aki elmondta, hogy a családja alig hitt a szemének, ezért gyorsan telefont ragadtak és fotót, videót is készítettek a jelenségről. De mégis mi lehet? Károlyék szerint biztosan egy ufó.

Egy nagy fehér fény volt, ami hasonlít a Vénuszra, csak sokkal nagyobb! Félköríves fénye volt. Nem égre való!

- vélekedett Károly, aki a szeretteivel az interneten néztek utána, hogy mégis pontosan mit láthattak. Állítják: a New Jersey-ben, és világszerte is tapasztalt rejtélyes drónok kiköpött mása a miskolci ufó. „Misztikus drón is lehet! Szabad szemmel látható, hogy a miskolcinál, a gömbrész alatt egy piros fény világít. Szerintünk valaki direkt felküldte az égre! Azért éghet a piros fény, hogy más repülő tárgy ne ütközzön vele” - állítja a családapa.

Az ufó látszólag több színben pompázik, de vajon tényleg idegen létforma alkotta a látott jelenséget / Fotó: Metropol olvasó

New Jersey után Magyarország?

Elérte volna az amerikai ufó-jelenség Magyarországot is? Itt vannak köztünk az idegenek, és most megmutatkoztak? Erre egyelőre nincs válasz, és talán nem is lesz, de az biztos, hogy egy ideje rejtélyes jelenségek tartják lázban a közösségi médiát. Mint ismert, 2023. novembere óta elszaporodtak az azonosítatlan légi jelenségek (UAP-k). Többek között Kína, Oroszország, Japán, Irán, de még Németország felett is rejtélyes drónhullám tapasztalható. Jellemzően vörös, zöld fényű, sötétben cikázó, különböző alakzatú objektumok tűnnek fel az égen. Látszólag rengetek ufó kering sokfelé a bolygónkon. A hátborzongató jelenség miatt már az amerikai rendőrség és az FBI is nyomoz.