Megszólalt a magyar UFO-kutató a sokasodó észlelésekről - "Az egész megmutatkozásuk célja csak annyi, hogy gyorsítsák a felfedést"

Van annyi konfliktus a világban, hogy az megérdemeljen egy kis ébresztőt, hogy rossz irányba tartunk! Talán szükségünk is lenne a nonhumán intelligenciák megjelenésére ahhoz, hogy kellően komolyan vegyük a sorsunk alakulását. Ha figyelnek minket már az elejétől, ők is láthatják az aggasztó helyeket. Hogy milyen interakciókba lépnek majd velünk? Az rajtunk is fog múlni. Invázióra nem számítanék