Már az egész világon regisztrálták a villódzó fényeket az égen - innen tudhatod, hogy az otthonodban is jártak ufók

Szinte csak azzal vannak tele a hírek, hogy szerte a világon különös, azonosíthatatlan, fényes gépek lebegnek az esti, éjszakai égbolton. Először New Jersey belvárosa fölött jelentek meg, és hatalmas pánikot okoztak a lebegő, villódzó masinák, amelyekről senki nem tudja pontosan, hogy mik is valójában. Nem sokkal később szerte Amerikában megjelentek, mostanra pedig a világ számos pontjára kiterjedtek. Már az Egyesült Királyságban is regisztrálták őket, az embereket pedig egyre inkább foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon mik lehetnek.

Az otthonunkban is járhattak földönkívüliek

Az amerikai kormány hivatalos álláspontja az, hogy katonai drónok lehetnek, feltehetőleg Iránból. Erre azonban Uri Geller azonnal reagált, és elmondta, hogy ez teljes mértékben kizárt, mert ha egy idegen ország katonai támaszpontok köré küldene drónokat, akkor az amerikai hadsereg és a légierő azonnal kiiktatná azokat.

A 77 éves mentalista szerint ezeket a drónokat az idegenek küldték, hogy megfigyeléseket végezzenek, és hogy egyértelműen az emberke tudtára juttassák, hogy itt vannak, hogy el fognak jönni, és nem félnek tőlünk - írja a Bors.

Ez erőfitogtatás. Figyelmeztetés, hogy nekik sokkal jobb technológiájuk van, mint nekünk, és könnyen elbánnak velünk. Nyilvánvaló, hogy at akarják, hogy lássuk őket, és úgy gondolom, egyre tagadhatatlanabbá teszik a jelenlétüket

- írja Uri Geller.

Úgy tűnik tehát, hogy az idegenek megérkeztek, és valami fontos dologra készülnek. Számos szakértő szerint szükségük van az emberekre, és azt már több befolyásos, vezető pozíciót betöltött ember is megerősítette, hogy tudnak elrablásokról. Ebből arra lehet következtetni, hogy az idegenek vizsgálatokat folytatnak az embereken, mert az ember biológiai felépítése hasznos lehet számukra. Ha tehát már jelen vannak az idegenek és meg sem próbálják titkolni, hogy itt vannak, akkor minden bizonnyal az emberek otthonaikban is járnak. Mutatunk néhány tünetet, amelyek arra utalhatnak, hogy éjszaka bennünket is meglátogattak, az otthonunkban jártak és megvizsgáltak bennünket: