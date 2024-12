Űrlény jelent meg Nórinak a ködben Berekfürdőn - Fotó!

Nóri esti sétára indult Berekfürdőn. November végén ködös este volt, a séta közben fotókat készített; ekkor még nem sejtett semmit. Hazaérve nézegetni kezdte a ködös tájról készült képeket; az egyiken különös dolgot vett észre. Űrlényre, vagy nagy jóindulattal egy női alakra hasonlító folt rajzolódott ki a szeme előtt.

Te mit látsz a képben, a ködben? Többek szerint űrlény jelent meg Fotó: Beküldött

Űrlény lehetett a képen

Az erdőt fényképeztem és otthon, amikor nézegettem a képeket az egyiken észrevettem, hogy olyan fura és akkor láttam meg az arcot

- mondta a Metropolnak a magyar nő.

Űrlények az autóba (A kép csak illusztráció) Fotó: Pexels.com

Nóri nem hitt a szemének; megerősítésre vágyott, hogy mások is látják-e, amit ő, ezért feltöltötte a fotót egy UFO és paranormális jelenségekkel foglalkozó csoportba, ahol többen is többfélét láttak bele a ködbe. Volt olyan, aki nem csak egy, hanem több kis fehér alakot is felfedezni vélt a fotón, de többen is egy - a ruházata alapján - 50-es évekbeli női alakot láttak, de olyanok is akadtak, akik szerint űrlény látszik a képen. A szkeptikusok szerint pedig csak a köd foltjai köszönnek vissza a fotón.