Egy minden eddiginél is meredekebb ufóészlelésről számoltak be az Egyesült Királyságban. A szemtanúk a rejtélyes történésekről úgy számoltak be, mintha a Nope című sci-fi horrorfilmbe csöppentek volna.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

A nem mindennapi, narancsszínű felhőknek azonban semmi köze az emberevő idegenekhez, ugyanis ésszerű magyarázata van a jelenségnek. Valójában egy ritka jelenségről van szó, amit lencseszerű felhőnek neveznek.

A 38 éves Dave Pickett köztisztviselő és fia, a 7 éves Blake pénteken a manchesteri Oldham közelében fekvő Greenfield felett elrepülő káprázatos felhő gyors eltűnése előtti pillanatokat sikerült megörökítenie.

„Egyetértettünk abban, hogy úgy nézett ki, mint egy űrhajó. Tíz perccel később már nem volt ott, amikor az ég elvesztette a színét, mivel a nap felkelt. Szerencsém volt, és kéznél volt a telefonom” – kezdte történetét Dave Pickett, majd hozzátette:

„Soha nem láttam még ilyet. Egy barátom megjegyezte, hogy ez egy lencseszerű felhő, én még sosem hallottam ilyesmiről. A Nope-ra emlékeztetett. Egy felhőnek látszó ufóra” – tette hozzá még mindig a történtek hatása alatt állva a köztisztviselő.

Eerie 'UFO cloud' shocks Brits as rare phenomenon lurks over UK town for 10 mins https://t.co/SH5x2xnSuI — K.B. (@KB97783357) December 3, 2024

Mint arra a The Sun is rámutat, ezek az ufóészlelések egyik leggyakoribb magyarázata. A pilóták általában kerülik a közelükben való repülést.

Ez a látványos felhőfajta az úgynevezett altocumulus lenticularis, más néven lencsefelhő. Kialakulásához több körülmény együttállása szükséges. A föld felszínén haladó levegő akadályoknak ütközik, melyek megzavarják az áramlását, az akadályok környékén turbulenciák alakulnak ki. Természetes eredetű akadályok például a hegyek, dombok, de az ember által létrehozott épületek, szerkezetek is elérhetik ugyanezt a hatást. Amikor egy viszonylag nedves, stabil állapotú levegő áramlik egy hegy körül, a hegy áramlással ellentétes oldalán egy sor nagyméretű állóhullám alakul ki (melyek felhőmentes esetben láthatatlanok maradnak). Ha ezen a hullámsorozaton valahol a hőmérséklet a harmatpont alá esik, a levegő nedvessége kicsapódik, és látványos formájú lencsefelhőket képezhet.