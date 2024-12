Kiderült a titok: ezért nem jelentik be azonnal a földönkívüliekkel való sikeres kapcsolatot

Lehet, hogy közelebb vagyunk a nagy áttöréshez, mint hinnénk, ha a földönkívüliek befogják a NASA Deep Space Networkje által küldött jeleket, mint a Pioneer 10 műholdra küldött jeleket a 70-es években?! Kaczmarek Sylvester volt NASA-szakértő szerint, ha választ kapunk a jelekre, akkor nagy valószínűséggel először Kína, Új-Mexikó vagy Ausztrália értesül róla, de azt is elárulta, mi következhet az azt követő napokban és hetekben.

Nincs általánosan elfogadott szabály arra vonatkozóan, hogy a tudósok vagy a kormányok hogyan reagáljanak az földönkívüliek által küldött üzenetekre,

de léteznek lehetséges forgatókönyvek (Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A földönkívüliekre fókuszáló szervezetek, köztük a Search for Extraterrestrial Intelligence 2010-ben kidolgozott egy keretrendszert, ami idegen intelligenciával való kapcsolat esetén életbe léphet.

1. nap

Ahelyett, hogy azonnal bejelentenék a nagy áttörést a világnak, a tudósok először megerősítenék, hogy valóban az idegenek küldték az üzenetet és nem egy sima interferenciáról, vételi zavarról van szó, amit műholdak vagy rádióadások okoznak. Ezek a vizsgálatok akár hetekbe vagy hónapokba is telhetnek, de ezalatt a média valószínűleg hamis vagy kiszivárgott információkat terjesztene.

A jelnek a természetes asztrofizikai forrásokkal és az emberi interferenciával összeegyeztethetetlen tulajdonságait kell bemutatnia, hogy hiteles legyen.

1 héttel a megerősítés után

Több szervezetet is bevonnának és értesítenének a feltárásokról, mint például a NASA-t, az Asztronautikai Akadémiát és a telekommunikációs cégeket. Emellett egyre több ország kormánya is lassan csatlakozna az ügyhöz, kiemelten azok, akiknek fejlett űrprogramja vagy védelmi képessége van, a nyilvánossággal is megosztanának néhány részletet sajtótájékoztatókon.

2 héttel a megerősítés után

Az egyik első dolog az lenne, hogy megvédjék azt a frekvenciát, amelyen a jelet vették, hogy több üzenetet is lehessen fogni. Ezen a ponton valószínű, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a kutatókkal közösen elkezdi megfejteni az üzenetet és a válaszlépéseket is elkezdik kidolgozni.

3 héttel a megerősítés után

Az idegenek üzenetére adott válasz attól függően változhat, hogy honnan jött az üzenet. Ha egy közeli űrhajóról jött az üzenet, akkor gyors, közvetlen választ lehet küldeni, de ha az űr mélyéről érkezett, akkor hosszú távú tervezésre lesz szükség. A válasz egyértelműen egy globális döntés lesz, ahelyett, hogy a tudósok vagy egy csoport döntene – írja a Daily Mail.