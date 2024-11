Háromszög alakú ufóűrhajó jelent meg az égen? Kitálalt az szakértő, ez történt valójában!

Anglia legismertebb ufóészlelését egy elektromágneses túlérzékenység okozhatta egy ufószakértő szerint. A Rendlesham Forestben regisztrált észlelés 1980 decemberében történt, amikor is semmiből megjelenő fényeket, majd egy űrhajót jelentettek a szemtanúk, akik többek között az amerikai légierő tagjai voltak. Leírásuk szerint egy háromszög alakú tárgy lebegett felettük, amiből furcsa fénysugarak szikráztak.

Mi történhetett? / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Minden amerikai és brit nyomozás ellenére azonban nem találtak észszerű magyarázatot...mostanáig! Philip Mantle egykori nyomozási vezető szerint a brit ufókutató szövetségtől ugyanis úgy véli, rájött, mi történhetett azon a bizonyos 1980-as éjszakán. És egyáltalán nem biztos benne, hogy valóban ufókról lehet szó.

Igazából ha alaposan átgondoljuk azt, amit a résztvevők mondtak, akkor az egyetlen konkrét bizonyíték az, hogy furcsa fényt láttak az erdőben

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Jim Penniston hipnózis segítségével elvileg visszarepült az időben a helyszínre, ahol nemcsak látta az űrhajót, de meg is érintette azt. De ez a hihetetlen kijelentés is megkérdőjeleződött, miután túrázók az évek folyamán többször is találkoztak ott hasonló fényekkel.

Az elmúlt 100 év során az esetet legendaként, mítoszként kezelték, mint például a Loch Ness-i szörny feltűnését

– jelentette ki Mantle, aki úgy véli, ez a jelenség leginkább csak hallucináció lehetett, miután az egész egy nukleáris bázis közelében történt – írja a Metro.