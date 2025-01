Több mint 7 ezer milliomost és 4 milliárdost is hozott 2024

A Góltotóval hatan csatlakozhattak tavaly a milliomosok klubjához, míg az immáron közel 80 éves Totóban 368 darab 13+1-es szelvény volt 2024-ben, ötödük (72-en) ért milliós nyereményt.

A lóverseny szerelmeseinek sem lehetett oka panaszra tavaly. A Kincsem+ TUTI és Kincsem+ játékkal összesen 379 363 180 forintot vihettek haza. A tavalyi év legnagyobb nyertese az a szerencsés fogadó volt, aki a május 17-én feladott tippekkel több mint 66 millió forint tulajdonosa lett.

Volt oka örömre 2024-ben a papíralapú sorsjegyek kedvelőinek is. A játék szerelmesei összesen több mint 5,5 milliárd forintnyi nyereménnyel gazdagodtak. A támogató funkcióval is rendelkező karácsonyi sorsjegypárosnál - a jó ügy szolgálata mellett - közel ötven játékos örülhetett nagynyereménynek.

2024-ben is bővült a Szerencsejáték Zrt. e-sorsjegy kínálata is, ezek közül is kiemelkedik a december 13-án, pénteken megérkezett, az e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy Extra”, amely modern animációs megoldásokat és úgynevezett „in game”, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz. Tavaly összesen 87-en csatlakozhattak e-sorsjegy kaparásával a milliomosok klubjához – hárman már az e-sorsjegy extrával.