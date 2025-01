Úgy néz ki újabb veszélyes hóbort terjed a fiatalok körében. A napokban egyre több helyen számolnak be arról, hogy tinik ugrálnak autók elé buszmegállókból, sőt volt, ahol egyenesen az úttestre feküdtek ki a gyerekek. Így is elég veszély leselkedik az autósokra, ám úgy néz ki, mostantól ,ár erre is oda kell figyelniük, ha nem akarnak balesetet.

Hátborzongató eseményről számolt be egy autós a XVII. kerületből is. Felháborodva mesélte el, hogy békésen autózott, amikor egyszercsak egy tizenéves kislány ugrott ki az autója elé.

Ferihegyi úton az általános iskola előtt kb 100 méterrel egy 12-14 év körüli kislány gyakorlatilag a kocsim elé ugrott. Szándékosan elém ugrott, szét tárt karral, nevetve. Nem mentem gyorsan, de nyilván satufék volt a mutatvány és egy lábon kihordott infarktus.

A sofőr azonnal figyelmeztette autóstársait is a veszélyre, mire többen is jelezték: korántsem ez az első hajmeresztő mutatvány, amit mostanság a fiataloktól láttak arrafelé.

"Azóta megtudtam, hogy Gödöllőn pár hete, autó elé fekvés volt a műsor"

Később az is kiderült, hogy a kislányhoz végül mentőt és rendőrt is hívtak zavart állapota miatt:

Szerencsém volt, hogy nem mentem gyorsan, és nem máshol jártak a gondolataim épp. Az adott pillanatban nem jutott eszembe, hogy kiszálljak és rendőrt vagy a szülőket hívjam. Arra koncentráltam, hogy az ijedtségtől ne csináljak hülyeséget vezetés közben. Sajnálom a kislányt, valaki írta, hogy elvileg mentőt és rendőrt is hívtak hozzá, mert zavart volt.

Frászt hozták az autósokra korábban Békésen is

Az egyik helyi fórumon számolt be az egyik autós arról, hogy döbbenetes dologra lett figyelmes vezetés közben: az egyik autó alatt ugyanis egy fiatal srác feküdt az út közepén. Igencsak furcsa és veszélyes tettét viszont ezek után még tetézni is tudta: mikor ugyanis az asszony rádudált, a srác nem kelt fel, hanem még inkább bekúszott a kocsi alá:

Sötét ruhában, kivilágítatlanul, az úttesten feküdt egy elmeroggyant gyerek és a kocsi alá mászott. Mikor rádudáltam, fékeztem, megálltam, ugyanúgy folytatta

