Már most kiderült: ilyen lesz az idei nyár!

A tél közepén jólesik elképzelni a strandidőt, ám ha alaposabban végig gondolod, eszedbe jut, hogy a tavalyi nyár időjárása valami pokoli volt. A 40 fok körüli hőmérséklet szinte az egész nyarat elviselhetetlenné tette, ráadásul sokkal tovább tartott, mint azt bárki el bírta volna viselni. Nos, a jó hír, hogy az időjárási előrejelzések szerint az idei nyárnak valamivel hűvösebbnek kellene lennie, a rossz hír viszont az, hogy azt senki sem tudja, a Föld megváltozott időjárása is tud-e erről.

Ilyen lesz az idei nyár a meteorológusok szerint / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A Meteorológiai Világszervezet adatai alapján kiderült, hogy a 2024-es katasztrofális hőség egyik fő okozója a Csendes-óceán trópusi övezetének természetes éghajlati jelensége az El Niño, mely egyre nagyobb hatással van az óceántól távolabb eső országok időjárására is. Mivel a szakemberek szerint az El Niño elköszönt és helyébe a La Niña jelenség lépett, a globális hőmérséklet valamivel alacsonyabb lehet, mint tavaly. A rossz hír az, hogy még ezzel együtt is várhatóan a 2025-ös nyár is a történelem három legforróbb éveinek egyike lesz. Ennek pedig a az az oka, hogy a globális felmelegedés folyamatainak hatására sajnos még a La Nina természeti jelenség ideje alatt is forró marad a nyár. Érdemes tehát már most gondolni a forró nyári hónapokra, hiszen a meteorológusok szerint nem sok jóval kecsegtet az időjárás. Ha jól spórolsz a szabikkal, néhány hétre leléphetsz valahová, ahol elviselhetőbb a hőség, de az is segíthet, ha már idejében felkészíted a házad a megfelelő praktikákkal a pokoli hőségre.