Mercedes terepjáróra, luxuskiadásokra a feleségére költötte a hivatal pénzét az Integritás Hatóság elnöke

Áldozatnak próbálja beállítani magát, pedig úgy tudni, csak a jéghegy csúcsa az, amivel az Integritás Hatóság elnökét, Biró Ferencet meggyanúsította az ügyészség. A Magyar Nemzet információi szerint van itt minden: nagy értékű autók bérlése saját használatra, köztük egy drága Mercedes terepjáróé, Biróék villájának átalakítása, illetve a hatalmas területen lévő ingatlanuk köré több száz méteres kerítés felhúzása. Mindezt a hivatal pénzén - írja a Ripost.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. / Fotó: Ficsor Márton



Biró Ferenc a személye és az Integritás Hatóság elleni támadásként értékelte, hogy hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Úgy tudjuk azonban, hogy tovább bővülhet a hatóság elnökének bűnlajstroma. A KNYF csütörtökön razziázott az Integritás Hatóságnál és több más helyszínen, kutatásokat végzett és iratokat foglalt le, majd gyanúsítottként hallgatta ki Birót és feleségét.



Mercedes terepjáró a feleségnek

A gyanúsítás szerint Biró a saját, felső kategóriás szolgálati autóján kívül bérelt egy másik, szintén felső kategóriás autót, aminek havi bérleti díja kezdetben 475 285 forint plusz áfa volt, ez az összeg később emelkedett. Az elnök a vagyonkezelési szabályt megszegve közel 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak.

Az ügyészség által meg nem nevezett autó értesüléseik szerint egy Mercedes terepjáró, amit Biró és az ugyancsak meggyanúsított felesége is használt.

Villafelújítás és kerítésépítés

Ez ugyanakkor még nem minden. Úgy tudni, több luxusautó bérléséről is szó van, ráadásul a Magyar Nemzet forrásai szerint az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. A pénzszórás ezzel azonban nem ért véget, mivel a hivatal működésére rálátó informátorunk szerint a telken fekvő luxusvillán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén.

Brüsszel kérte és nagyon sokba kerül

Nem mellékes az sem, hogy a Brüsszel kérésére felállított testület ettől függetlenül is nagyon sok pénzébe kerül az adófizetőknek. Szakmai berkekben már korábban arról lehetett hallani, hogy például az államigazgatásban dolgozók béréhez képest kiugróan magasak a fizetések, amiket Biró Ferenc kérésének megfelelően állapítottak meg. – A bűnüldözés drága tevékenység – reagált egy alkalommal az elnök az Economx.hu cikke szerint azokra az észrevételekre, amelyek sokallták az Integritás Hatóság működési költségét.