Megfagyott a levegő a stúdióban: hatalmas durranás hallatszott, hihetetlen, mit tett a zenész

Egy hangos csattanás volt hallható, és egy villanás volt látható egy rapper farmerének zsebéből, aki véletlenül elsütötte a fegyverét.

A rappernek nem esett baja /Fotó: Pexels/Aibek Skakov (Képünk illusztráció)

Mi történt a rapper fegyverével?

Az amerikai rapper, 2 Low volt a One on One Wit Mike D podcast vendége, és éppen Mike D beszélt az életében hozott döntéseiről, amikor a felvételen is jól látható módon 2 Low a farmere zsebébe nyúl.

Hirtelen egy hatalmas csattanás hallatszott, ugyanis 2 Low a farmerján keresztül véletlenül elsütötte a fegyverét, és jól látszott, amint először megijedve ugrott egyet a székében, majd lefagyott, mert hirtelen nem tudta, meglőtte-e magát-írja a The Sun.

Mike D nem tudta, hogy honnan jött a hang, ezért a podcast producereire nézett, és zavart arckifejezéssel megkérdezte őket, hogy ki lőtt le kit. Eközben 2 Low még mindig ugyanabban a feszült pozícióban ült és a rémület még mindig látszódott az arcán. Ezután kihúzta a fegyver markolatát, mielőtt visszadugta a zsebébe, miközben Mike D-vel a padlót nézték, feltehetően a golyót keresve. Az érdekes ezzel a történettel kapcsolatban az az a tény, hogy egy rövid szünet követte a hajmeresztő incidenset, de nem szakították félbe a podcastet, és a páros onnan folytatta a beszélgetést, ahol abbahagyták. Személyi sérülés nem történt, és sokan az eset után arra kezdtek gyanakodni, hogy a lövés a műsor része lehetett.