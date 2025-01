Magyar Péter tanácsadója megtisztulásnak nevezi emberek százezreinek halálát

Gőzerővel zajlik a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek toborzása és a programírás, de a részletekről, a szakértők személyéről semmit nem árul el Magyar Péter. A titkos társaságokat idéző, rejtőzködő működés közben azért néhány nevet a kirakatba tesznek, ilyen például Raskó György egykori agrárállamtitkár, aki olykor a botrányos megnyilatkozásaival hívja fel magára a figyelmet, mint tette azt hétfőn is, amikor egy európai háború szükségességéről és százezrek haláláról írt a közösségi oldalán. A zöldbáróként is elhíresült agrárközgazdász október óta tanácsokkal látja el Magyar Pétert, és gyakorlatilag a HR-főnök szerepét tölti be a pártelnök mellett.