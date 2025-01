Itt az igazság: 80 évig titkolta a Pentagon a földönkívüliek létezését

Egy készülő dokumentumfilm fogja leleplezni, hogy immár 80 éve eltusolják a nem emberi intelligencia létezését. Az amerikai kormány, a hadsereg és a hírszerzés 34 jelenlegi és volt vezető beosztású tagja fog részleteket felfedni a földönkívüliek technológiája kapcsán. Többük novemberben tanúvallomást tett egy kongresszusi meghallgatáson a témában, azzal érvelve, hogy a Védelmi Minisztérium (DoD) nem tájékoztatta sem a Kongresszust, sem a nyilvánosságot a földönkívüliek létezéséről és hatékonyságáról.

Fotó: Pexels

A Dan Farah filmrendező által készített „The Age of Disclosure” című filmet idén márciusban mutatják be a South by Southwest Filmfesztiválon a texasi Austinban. A film azt állítja, hogy 80 éve eltussolják a földönkívüli intelligencia létezését, és hogy a nemzetek között titkos háború folyik az UFO-technológia visszafejlesztéséért - amelyben az USA régóta kulcsszerepet játszik.

A szerdán közzétett előzetesben Christopher Mellon, az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának volt személyzeti igazgatója azt mondta: „Ez az emberiség történetének legnagyobb felfedezése.”

A közös meghallgatás során Elizondo, a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) volt tisztviselője eskü alatt elmondta, hogy a Pentagonból való 2017-es kilépése előtt a Nemzetbiztonsági Tanács keretében a Fehér Ház számára egy szigorúan titkos különleges hozzáférési programot (SAP) irányított. Azt is tanúsította, hogy olyan megállapodások aláírására kényszerítették - vagy talán bátorították -, amelyek korlátozzák őt abban, hogy bizonyos SAP-okról, például az ufókkal, a lezuhanásokkal és a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kulcsfontosságú projektekről beszéljen.

A Pentagontól való távozása után Elizondo segített közzétenni a történelem három leghíresebb UFO-videóját, és korábban azt mondta, hogy az amerikai kormány „UAP-technológiák birtokában van, akárcsak néhány ellenfelünk”. Elizondo a következőket állítja a dokumentumfilmben: „Megtudtuk, hogy az amerikai kormányzat hosszú ideje tartó, titkos háborúban vett részt más nemzetekkel, hogy összegyűjtsék és visszafejtsék a nem emberek által készített járműveket és technológiát”.

Mike Gold, a film másik kulcsfontosságú forrása, Elizondo mellett tanúskodott a kongresszus előtt.