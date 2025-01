Életre kelt Thomas, a gőzmozdony - videó!

Tamás autószerelőként végzett, de ezt a szakmát csak azért sajátította el, hogy a tanultakat a vonatépítésénél tudja majd kamatoztatni. Szinte mindent egyedül alkotott. A nehezebb munkákhoz csörlőt használt, és a motort is ezzel emelte bele az alvázba, amit a műhelyben épített meg. De miután monumentálisak a méretei, a fülke és a kazán is már az udvaron került fel rá. Tamás mozdonyai egyre népszerűbbek, és már több megrendelése is van. Azok a járművek, amelyek közforgalomba kerülnek, TÜV minősítést is kapnak, hogy biztonságosan lehessen őket használni.

Tamásnak minden mozdony a szívéhez nő, de el kell adnia őket, hiszen a befolyt pénzből épülnek az újak.