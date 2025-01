A kutatók is sokkot kaptak attól a szörnytől, ami a tengerben feltűnt

A Kajmán-szigeteknél, 1054 méter mélyen videózták le egy különleges cápafaj egyedét a kutatók. Korábban Japánnál fedezték fel a fajt, de eddig csak akkor tudták megvizsgálni, amikor véletlenül a halászok hálójába került. Ezúttal természetes élőhelyén sikerült lencsevégre kapni!

Most először sikerült videóra venni a Karib-tenger mélyén a Centroscymnus owstonii egyedeit. A cápafajt 2023. augusztus 13-án videózták le. A kutatók úgy "édesgették" közel a kamerához a vízi szörnyet – először egyet, majd még kettő is feltűnt –, hogy Little Cayman mellett, több mint ezer méter mélyen szardíniát helyeztek egy csalira. A szakemberek úgy vélik, hogy globálisan elterjedt fajról van szó, amely bár rémisztően néz ki, mindössze 120 centiméteres.

A szakemberek azt remélik, hogy a jövőben további megfigyelésekre is lesz lehetőségük, mostanáig ugyanis sem sokat tudni a rejtélyes faj életmódjáról. Legutóbbi akciójuk során 11 percnyi felvételt sikerült rögzíteniük.