A kényelem árnyalata, ez a 2025-ös év színe

A Pantone Színintézet minden évben megválasztja az év árnyalatát, ami idén egy csokoládét és kávét idéző meleg barna tónus. A Mocha Mousse a kényelem és a harmónia hangulatát árasztja, így nem véletlen, hogy már most hatalmas kedvenc!

Miért pont ez?

A Pantone Szín Intézet minden évben megválasztja az év árnyalatát, ugyanis ezzel a színnel fejezik ki, hogy mire van szüksége éppen a világnak. A szakértők szerint most leginkább biztonságra és otthonosságra vágyunk. A Mocha Mousse, vagy mokkakrém pedig egy könnyed, habos finomság, ami tökéletesen szimbolizálja mindezt, hiszen melegséget és harmóniát sugároz. Bátran válogassunk az üzletek kínálatában mi is gazdag, barna tónusú darabokat, hiszen nagyon jól lehet kombinálni más árnyalatokkal is, sőt tetőtől talpig is mokkába bújhatunk – írja a Fanny magazin.