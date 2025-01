Tervezd meg velünk 2025-öt! Ezek az év legfontosabb napjai

Az új év nemcsak egy megváltozott dátum, hanem az újrakezdése szimbóluma is egyben. December végén sokan nem csak az óévet hagyják maguk mögött, hanem káros szenvedélyeiket, rosszul megválasztott életmódjukat, vagy éppen nagy reményekkel vágnak bele valami egészen új kihívásba. Az év eleje a változásról, az újról szól, hiszen ilyenkor még az egész év tiszta lapként áll előtted. Persze jó, ha már most megtervezed hogyan szeretnéd beosztani 2025-öt, hogy mindenre jusson időd, amit az új évre terveztél. Ha tudni szeretnéd idén mikor lesznek és hány naposak a hosszú hétvégék, vagy azt, hogy mikor kell szombaton, esetleg vasárnap is melóznod majd, ne keresd tovább a válaszokat!

Tervezd meg te is 2025-öt / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

2025 hosszú hétvégéi

Az első néhány dátum, amit mindenképp írj be a 2025-ös naptáradba az az, hogy mikor lesznek a hosszú hétvégék és meddig tartanak. Ha több napos kiruccanást tervezel, ilyenkor szabadság nélkül is megoldhatod, hiszen így néhány szabadságot is megspórolhatsz a nyaralásra.

Az év első hosszú hétvégéje hamar elérkezik, ugyanis nagypéntek 2025-ben április 18-ára esik, így április 18-21-ig, vagyis nagypéntektől húsvét hétfőig egy 4 napos hosszú hétvége csábítja kirándulásra, feltöltődésre, pihenésre az embereket.

A második hosszú hétvégét a Munka ünnepe hozza el. Idén május elseje csütörtökre esik, azaz 2025. május 1-től május 4-ig, csütörtöktől vasárnapig élvezheted majd a jól kiérdemelt szabadnapokat.

A harmadik hosszú hétvége csupán három napos lesz. Pünkösd hétvége 2025-ben június elejére, pünkösdhétfő június 9-re esik, így június 7-8-9. napjai hoznak újabb hosszú hétvégét.

A nemzeti ünnepeink közül idén október 23-a generál számunkra egy remélhetőleg napfényes hosszú hétvégét, így ez a hétvége lesz a negyedik hosszú hétvége a sorban. 2025. október 23-tól október 26-ig, csütörtöktől vasárnapig egy 4 napos hosszú hétvége vár mindenkire.

Az ötödik hosszú hétvégét a karácsony hozza el, ugyanis szenteste december 24-e szerdára, december 25-e csütörtökre, december 26-a péntekre esik. Ez azt jelenti, hogy december 24-25-26-27-28. alkotja majd a maratoni, ötnapos hosszú hétvégét.