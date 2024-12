Világszerte fontos nap a mai, immár 19 éve

Szendvicsosztás lesz vasárnap a Budapest Bike csapatával

Ha te is szeretnél az ünnepek alatt egy jótékonysági eseményen részt venni, akkor remek alkalmad nyílik erre most vasárnap, december 22-én a Budapest Bike Maffiával. 12 órán keresztül tudsz csatlakozni a kiosztandó szendvicsek elkészítéséhez, amit aztán a szervezet önkéntesei juttatnak el a rászorulókhoz. Az alapanyagok adottak lesznek, a szervezetnek csak a segítségedre lesz szüksége. De nemcsak a jótékony melóé lesz a főszerep, hiszen neves előadók és dj-k is játszanak majd a Másik Szobában, hogy még jobb hangulatban folyjon a munka! Ha segíteni nincs időd, de szeretnél csatlakozni a kezdeményezéshez, akkor akár egy előre elkészített csomaggal is támogathatod a szervezet munkáját!



Adventi családi nap a Várkert Bazárban

Csatlakozz te is egy barátságos adventi délutánhoz a Várkert Bazárban most vasárnap, december 22-én! Ha te is izgatottan várod az ünnepeket és a karácsony előtti napokat is szeretnéd a családoddal eltölteni, akkor mindenképp itt a helyed. A nap folyamán délelőtt 10 órától este 18 óráig interaktív játékokkal és aktivitásokkal, adventi kézműves foglalkozásokkal, babasarokkal és szerencsekerékkel várják az ide látogató kicsiket és nagyokat. Az Aulában lévő programokon a részvétel mindenki számára ingyenes! A programok 10:00 órától 18:00 óráig tartanak.



Négy helyszínen is lesz véradás december 20-án Budapesten

07:00 és 19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00 és 18:00 között a Csili Művelődési Központ B épületében (1201 Budapest, Nagy Győri I. utca 4-6.)

12:00 és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00 és 18:00 között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042 Budapest, István út 17-19.)

Lehűlés jön a hétvégére

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint december 20-án, pénteken egy hidegfront hatására sokfelé várható csapadék, amely túlnyomóan eső formájában érkezik, vegyes halmazállapotú csapadék a hegyekben fordulhat elő. Délutánra már csökken a csapadékhajlam. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik. Napközben 8 fokos maximumokkal számolhatunk, míg hajnalban -1 és +6 fok közötti értékek várhatók. A hétvégére lehűlés várható, napközben 5 fok körül alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig rövidebb ideig csapadék is várható, ami eső lesz.