Ma van a téli napforduló, de a diákok nagy örömére elkezdődik a hosszú téli szünet is – Videó!

Már csak a mai napot kell kibírni, és holnaptól minden nap egyre hosszabb ideig lesz világos. Igaz, hogy egy darabig még nehezen lesz észrevehető a változás.

Holnaptól egyre hosszabbak lesznek a nappalok (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

2023-ban december 22-én, pénteken lesz téli napforduló, egészen pontosan 03:28-kor. Ezen a napon lesz a leghosszabb az éjszaka és a legrövidebb a nappal. Innentől hosszabbak lesznek a nappalok egészen a következő napfordulóig.

Az ókori Róma lakói ebben az időszakban tartották a szaturnália ünnepet, amit Szaturnusz isten tiszteletére ültek meg. A hagyomány szerint az uralkodása alatti boldog aranykornak az emlékezetét erősítette ez. A sötétség miatt még nagyobb lett az emberek félelme a haláltól, ezért nagy lakomákkal, ivászatokkal, tánccal, zenével igyekeztek elűzni a sötét gondolatokat. A szaturnália idővel egyhetes ünneppé duzzadt, és ebben az időszakban egyes munkák végzése is tilos volt. A házakat feldíszítették örökzöld borostyánnal, hiszen a lombhullató fák addigra már elvesztették leveleiket. Örökzöld ágakat hordtak be a házaikba is, hogy varázslattal biztosítsák az évelő növényeik védelmét tavaszig.

Az egykori germánoknál és más pogány népeknél tartották a téli napfordulón a Yule elnevezésű ünnepet. Egyes európai pogány népek ez alkalommal három napon át áldozatokat hoztak, hogy az új év számára békét és termékenységet kérjenek. A keltáknál az ünnep a fény visszatérését jelentette, és az újjászületést állították a középpontba. Ilyenkor a fák körül énekeltek, fatuskókat égettek, hogy a tűzzel növeljék a Nap erejét. Úgy hitték, hogy a Nap a tél közepén tizenkét napig áll, ezért farönköket gyújtottak meg, hogy meghódítsák a sötétséget, a gonosz szellemeket elűzzék, és hogy szerencsét hozzanak az elkövetkező évre.

Hivatalosan ma kezdődik a téli szünet

2023. december 22-től 2024. január 7-ig tart majd a téli szünet a 2023/24-es tanév rendje szerint. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök) volt, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2024. január 8. (hétfő) lesz. Nem sokkal ezután pedig 2024. január 19-én az első félév is véget ér, aminek az eredményeiről 2024. január 26-ig értesítik majd a tanulókat.

Feltehetően energiatakarékossági okokból idén az évközi szünetek jóval hosszabbak, mint a korábbi tanévekben. A téli szünet az elmúlt évek tapasztalatai alapján jellemzően közvetlenül karácsony előtt kezdődött, a diákok pedig január első napjaiban már vissza is tértek az iskolapadokba, ellenben idén a hétvégékkel együtt mintegy 17 napot tölthetnek majd otthon. Cserébe viszont a második félév a megszokottnál később ér majd véget. Az utolsó tanítási nap 2024. június 21-én (péntek) lesz.

Mutatjuk a kormányhivatalok nyitvatartását

A december 27–29. közötti igazgatási szünet alatt korlátozott nyitvatartással országszerte 22 kormányablak és a Központi Okmányiroda fogadja az ügyfeleket. Ügyintézés előtt érdemes a kormányhivatalok honlapján tájékozódni a rendkívüli nyitvatartásokról.

A két ünnep közötti három munkanapon vármegyénként egy, a fővárosban három kijelölt kormányablakban az alábbi ügyek intézésére lesz lehetőség 9–14 óra között:

Személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;

Lakcímügyintézés;

Ügyfélkapu-regisztráció;

NEK-regisztráció;

Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylés;

Tajkártyamásolat kiadása;

Rendszeres létfenntartási támogatás iránti kérelem beadása.

Továbbá a Központi Okmányirodában szintén 9–14 óra között lehetőség lesz a személyazonosításra alkalmas okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu- és NEK-regisztrációra, valamint a sürgősségi és azonnali (3, illetve 1 napon belüli) útlevelek átvételére. Az online beérkezett kérelmek (pl.: vezetőiengedély-hosszabbítás, online lakcímbejelentés) feldolgozására nem lesz lehetőség az igazgatási szünetben, ezeket a kormányablakok csak 2024. január 2-tól intézik.

A kormányhivatalok és járási hivatalok a halaszthatatlan hatósági feladataikat az igazgatási szünetben is ellátják, azonban a folyamatban lévő eljárások határidejébe az igazgatási szünet időszaka nem számít bele. A kormányhivatalok által működtetett vizsgaállomásokon és a földhivatalokban szintén szünetelni fog a félfogadás, utóbbiak január 3-án nyitnak.

A december 27–29. közötti igazgatási szünet alatt 9 és 14 óra között az alábbi helyszíneken lesz ügyfélfogadás:

Bács-Kiskun vármegye: Kecskemét

Baranya vármegye: Pécs

Békés vármegye: Békéscsaba

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: Miskolc

Budapest: Budapest III.; Budapest XIII. – Központi Okmányiroda; Budapest X.; Budapest XI.

Csongrád-Csanád vármegye: Szeged

Fejér vármegye: Székesfehérvár

Győr-Moson-Sopron vármegye: Győr

Hajdú-Bihar vármegye: Debrecen

Heves vármegye: Eger

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: Szolnok

Komárom-Esztergom vármegye: Tatabánya

Nógrád vármegye: Salgótarján

Pest vármegye: Budaörs

Somogy vármegye: Kaposvár

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: Nyíregyháza

Tolna vármegye: Szekszárd

Vas vármegye: Szombathely

Veszprém vármegye: Veszprém

Zala vármegye: Zalaegerszeg

Változik a boltok ünnepi nyitvatartása (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Változik a boltok ünnepi nyitvatartása

Az élelmiszer-üzletláncok közül a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a SPAR is zárva tartja a legtöbb saját üzletét a bevásárlóközpontok kivételével. Mutatjuk a részleteket:

A Penny december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. Az üzletlánc december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat, december 27-től pedig már a szokásos üzemidőben tartanak nyitva.

A Lidl Magyarország szintén jelezte, hogy mind a 200 üzletük zárva tart december 24-én, azonban december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várnak.

A SPAR Magyarország azt közölte, hogy december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, kivéve az INTERSPAR-okat és egyes bevásárlóközpontokban lévő SPAR és City SPAR szupermarketeket. Az INTERSPAR hipermarketek, valamint egyes bevásárlóközpontokban lévő SPAR és City SPAR szupermarketek nyitva lesznek december 24-én déli 12 óráig. A franchise üzletek – SPAR partner, SPAR market –, valamint a töltőállomásokon található egységek – OMV-SPAR express, Orlen-DESPAR – maguk döntenek a nyitvatartásról.

Az Aldi Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát. Az áruházaik december 22-én és 23-án a megszokottnál 1 órával tovább, de legfeljebb 22 óráig tartanak nyitva – közölte a vállalat.

Tájékozódj a közlekedésről, mielőtt útnak indulsz! Fotó: Róka László / MTI

Tájékozódj a közlekedésről, mielőtt útnak indulsz!

A Budapesti Közlekedési Központ idén is folyamatosan biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatást az év végi ünnepek idején.

December 23-án, szombaton a hétvégi menetrend szerint közlekednek a BKK járatai.

December 24-én, vasárnap a hétvégi menetrendet veszik alapul a BKK járatai. December 24-én, szenteste 15 és 16 óra között indulnak az utolsó nappali járatok, ezt követően az éjszakai járatokkal lehet közlekedni. Idén az éjszakai buszokból a belvárosban több járat közlekedik 18 óráig, mert a korábbi évek tapasztalata alapján a városba érkező látogatók még ilyenkor gyönyörködnek a feldíszített városban.

A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt az áruházakat kiszolgáló járatok jellemzően 13:30 és 14:30 között térnek be utoljára az áruházakhoz. Utána nappali üzemzárásig a járatok az áruházakhoz való betérés nélkül közlekednek, kivéve a 64-es, a 22-es és a 138-as autóbuszok, amelyek nappali üzemzárásig érintik az áruházakat.

A 100E és a 200E repülőtéri autóbuszok, illetve a 6-os villamos a megszokott módon éjjel-nappal közlekednek.

December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi közlekedési rend szerint közlekednek. December 25-én a repülőtér kisebb forgalma miatt a 100E autóbuszok a szokásosnál kicsit ritkább menetrend szerint közlekednek.

A BKK arra kéri ügyfeleit, hogy ne megszokásból közlekedjenek szenteste. Az ünnepi utazás megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni vagy ide kattintva tájékozódni a részletes menetrendekről.

Az ünnepek alatt nem tudsz vért adni!

December 22-én még az ország több pontján adhatsz vért. December 23-tól december 26-ig nem lesz ilyenre lehetőséged. December 27-től pedig ismét a megszokott helyeken tudsz vért adni, melyről a véradás.hu oldalon tájékozódhatsz részletesebben.

Felhős, borult időre számíthatsz a karácsonyi ünnepek alatt!

December 22-én, pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Több helyen előfordulhat eső, zápor, főként a hegyekben átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a délnyugati, majd az északnyugati szél. Hajnalban általában –2, +6, délután 5, 10 fokot mérhetünk – jelezte előre a Köpönyeg.

December 23-án, szombaton többnyire erősen felhős vagy borult időben lesz részünk. Több helyen várható csapadék, nagyobb eséllyel esőre számíthatunk. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat a nyugatias szél. A hajnali –3, +4 fokról 4 és 11 fok közé melegszik fel a levegő.

December 24-én, vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat csapadék (nagyobb eséllyel eső). Több helyen lesz erős, néhol viharos a nyugatias szél. A hajnali –2, +6 fokról délutánra általában 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő.

December 25-én, hétfőn szakadozottá válhat a felhőzet. Elszórtan előfordulhat (növekvő eséllyel vegyes halmazállapotú) csapadék. A nyugatias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A minimum –2 és +6, a maximum 5 és 9 fok között valószínű.

Karácsonykor is nyitva vannak a vásárok!

A Vörösmarty téri karácsonyi vásárt 2022 óta már Vörösmarty Classic Xmas néven rendezik meg. November 17-én indult az ünnepi forgatag, amely december 31-ig tart majd. A vásár egyik fő attrakciója most is az ingyenes kisvasút.

A legtöbben alighanem a Szent István-bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilikát várták, melyet már háromszor is megválasztottak Európa legjobb karácsonyi vásárának. A negyedik elismerésére pályázó vásár november 17. és január 1. között várja a látogatókat.

A Szépművészeti Múzeum is várja látogatóit

Már közel kétszázezren látták a Szépművészeti Múzeumban szeptember végén nyílt Renoir, A festő és modelljei című kiállítást. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a tárlat karácsony másnapján, a két ünnep között és az új év első napján is nyitva áll, ráadásul 10 óra helyett már reggel 9 órától várja a látogatókat a múzeum. A január elejéig látható nagyszabású tárlaton a francia mester csaknem 70 alkotásával találkozhat a közönség.

A tárlaton olyan fő műveket láthat a közönség, mint például A hinta, a Vidéki tánc vagy a Claude Renoir bohócjelmezben című alkotások. A festőnek szentelt első magyarországi bemutató – amelyen a Szépművészetiben őrzött csaknem harminc Renoir-alkotás is kiemelt szerepet kap – kronológiai és tematikus elrendezésben ismerteti a művész fejlődését.

A népszerű tárlaton most első alkalommal állították ki együtt Renoir Fekvő női akt (Gabrielle) című alkotásának mindhárom, 1903 és 1907 között készült változatát, melyek közül az elsőként megfestett remekmű 2019-ben, egy gyűjteménytörténeti jelentőségű vásárlás révén került a Szépművészeti Múzeum tulajdonába.